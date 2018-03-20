Опубликовано фото грамоты об основании Московского Патриархата

Фотографию грамоты Константинопольского Собора об основании Московского Патриархата 8 мая 1590 года опубликовал информационный канал «Афонский вестник».

Исторический документ написан на пергаменте чернилами на греческом языке, сообщает "Фома" со ссылкой на телеграм-канал «Афонского вестника».

Грамоту подписали 106 человек: патриархи - Константинопольский Иеремия II, Антиохийский Иоаким, Иерусалимский Софроний, а также 42 митрополита, 19 архиепископов и 20 епископов.

Сообщается, что эту грамоту доставил в Москву в мае 1591 года митрополит Тырновский Дионисий, 20 июня вручив ее царю Федору Иоанновичу.