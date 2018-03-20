Опубликовано фото грамоты об основании Московского Патриархата
20:54, 20 марта 2018Православие
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Исторический документ написан на греческом языке / foma.ru
Фотографию грамоты Константинопольского Собора об основании Московского Патриархата 8 мая 1590 года опубликовал информационный канал «Афонский вестник».
Исторический документ написан на пергаменте чернилами на греческом языке, сообщает "Фома" со ссылкой на телеграм-канал «Афонского вестника».
Грамоту подписали 106 человек: патриархи - Константинопольский Иеремия II, Антиохийский Иоаким, Иерусалимский Софроний, а также 42 митрополита, 19 архиепископов и 20 епископов.
Сообщается, что эту грамоту доставил в Москву в мае 1591 года митрополит Тырновский Дионисий, 20 июня вручив ее царю Федору Иоанновичу.
Грамоту подписали 106 человек / foma.ru
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