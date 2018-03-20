В Луцке прошел вечер памяти митрополита Нифонта (Солодухи)

В эти дни исполняется год со дня смерти волынского архипастыря, который оставил свой след в сердцах десятков тысяч верующих людей. В понедельник, 19 марта, во Дворце культуры города Луцка состоялся памятный вечер, посвященный почившему митрополиту Волынском и Луцком Нифонту (Солодухе).

Вечер памяти был организован по благословению управляющего Волынской епархией епископа Нафанаила. Вспомнить владыку прибыли десятки священнослужителей, архимандриты, игуменьи и иеромонахи, студенты и выпускники ВДС и просто неравнодушные люди, которые хранят в своих сердцах добрую память о митрополите, сообщает пресс-служба Волынской епархии УПЦ.

Мероприятие проходило в формате воспоминаний об усопшем митрополите. Теплыми воспоминаниями делились все те, кто знал владыку еще задолго до того, как он принял архипастыря путь.

Первое слово было предоставлено действующему управляющему Волынской епархией УПЦ епископу Волынскому и Луцкому Нафанаилу. Архиерей вспомнил свое первое знакомство с, тогда еще, отцом Нифонтом. По словам владыки, самое тесное общение с почившим митрополитом стало толчком для него к избранию священнического пути.

Также поделилась своими воспоминаниями с присутствующими настоятельница Святогорского Успенского Зимненского ставропигиального монастыря игуменья Стефана (Бандура), которая рассказала о духовном авторитете почившего митрополита Нифонта в Православном мире.

Вспомнил о своем общении и сотрудничестве с архипастырем и первый проректор Киевской духовной семинарии и Академии протоиерей Сергий Ющик, который был ведущим вечера памяти. Отец Сергий рассказал, как ему пришлось трудиться в качестве ректора Волынской духовной семинарии, когда почивший владыка руководил епархией. Священник отметил особое отношение митрополита к духовной школе и к воспитательному процессу воспитанников ее стен.

Речи выступающих чередовались с пением епархиальных хоров, которые также создавались в свое время по благословению владыки Нифонта. Хоры кафедральных храмов Всех Святых Земли Волынской и Свято-Покровского, «Умиление» и детско-юношеский коллектив «Покров», студенты ВДС, а также хор незрячих при кафедральном соборе, - эти коллективы пели любимые произведения митрополита Нифонта, которые сам он любил исполнять. Кроме того, во время концерта транслировался короткометражный фильм о жизни владыки «Батюшка».

Завершился концерт выступлением монашеского трио. Отцы Алипий (Сапега), Нифонт (Омельчук) и Зосима (Город) исполнили песню «Отец мой духовный». Именно митрополит Нифонт, от которого они приняли монашеский постриг, стал их духовным отцом на всю жизнь.