Православные киевляне почтили память преподобной Димитры Киевской в день 140-летия ее преставления

В день памяти сорока мучеников Севастийских и по случаю 140-летия со дня преставления преподобной Димитры Киевской, 20 марта, в Введенском мужском монастыре Киева была отслужена Божественная литургия.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, богослужение в обители возглавил управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний в сослужении архиереев, сообщает пресс-служба КГА.

За литургией была вознесена сугубая молитва за мир в Украине.

Митрополит Антоний поздравил всех с праздниками и пожелал помощи Божией в прохождении Великого поста.

Также был отслужен молебен перед мощами преподобной Димитры Киевской.