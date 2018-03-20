Православные киевляне почтили память преподобной Димитры Киевской в день 140-летия ее преставления
17:42, 20 марта 2018Православие
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Православные киевляне почтили память преподобной Димитры Киевской / kdais.kiev.ua/
В день памяти сорока мучеников Севастийских и по случаю 140-летия со дня преставления преподобной Димитры Киевской, 20 марта, в Введенском мужском монастыре Киева была отслужена Божественная литургия.
По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, богослужение в обители возглавил управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний в сослужении архиереев, сообщает пресс-служба КГА.
За литургией была вознесена сугубая молитва за мир в Украине.
Митрополит Антоний поздравил всех с праздниками и пожелал помощи Божией в прохождении Великого поста.
Также был отслужен молебен перед мощами преподобной Димитры Киевской.
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