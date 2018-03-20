Православные киевляне почтили память преподобной Димитры Киевской в день 140-летия ее преставления

17:42, 20 марта 2018
Православие
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Православные киевляне почтили память преподобной Димитры Киевской / kdais.kiev.ua/

По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, богослужение в обители возглавил управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний в сослужении архиереев, сообщает пресс-служба КГА.

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За литургией была вознесена сугубая молитва за мир в Украине.

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Митрополит Антоний поздравил всех с праздниками и пожелал помощи Божией в прохождении Великого поста.

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Также был отслужен молебен перед мощами преподобной Димитры Киевской.

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