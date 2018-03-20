В Кореце Митрополит Онуфрий возглавил празднование в честь иконы Богородицы «Споручница грешных»

В день праздника в честь чудотворной иконы Божией Матери «Споручница грешных», 20 марта, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию в Корецком Свято-Троицком ставропигиальном женском монастыре.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, главной святыней обители, к которой постоянно приходят многочисленные паломники, есть чудотворная Корецкая икона Божией Матери “Споручница грешных”. Название она получила от надписи на окладе „Я Споручница грешных к Своему Сыну...”. До XVII века икона была родовым образом корецких князей и называлась „Благодатной”, потому что постоянно предоставляла свою благодатную помощь княжеской семье, а потом и сестрам обители и богомольцам.

За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.

После Божественной литургии Предстоятель возглавил молебен перед чудотворной иконой Божией Матери «Споручница грешных».

Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил с праздником в честь чудотворной Корецкой иконы игуменью Рафаилу (Хильчук) с сестрами обители и всех верующих.