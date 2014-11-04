На Ровенщине верующие УПЦ говорят, что перекроют трассу Ровно-Киев, если власть отдаст их храм УПЦ КП

Прихожане Украинской Православной Церкви села Птича Дубенского района Ровенской области во главе с настоятелем предупреждают, что если сельский председатель Ярослав Вознюк не остановит незаконный процесс перевода общины УПЦ КП и допустит силовой захват храма, то они перекроют трассу Ровно - Киев.

Районное ГАИ они уже об этом предупредили.

События в Птичем разворачиваются по уже известному сценарию.

2 ноября в с. Птича Дубенского района Ровенской области состоялся так называемый референдум о переводе Свято-Успенской парафии УПЦ в юрисдикцию УПЦ КП.

Настоятель храма протоиерей Николай Сысонюк (служит на приходе уже более 40 лет) рассказал, что в воскресенье, 2 ноября, как и всегда, он с верующими совершил воскресную Литургию, затем отслужил поминальную панихиду по усопшим родными и завершил богослужение.

Прихожане и настоятель знали, что сторонники УПЦ КП собирают голоса «за» или «против» перехода прихода Успения Пресвятой Богородицы с. Птичья в Киевский патриархат. Таких ящиков было 6. Также голоса собирались и на территории храма.

Протокол голосования, который зачитал глава села Ярослав Вознюк, свидетельствовал, что при населении 400 дворов, за переход в УПЦ КП - 406 голосов; за УПЦ - 306 голосов.

С результатом верные УПЦ не согласились. Возле храма прихожане начали служить молебны, акафисты.

Отец Николай также сообщил, что прихожане обратились к сельскому голове Ярославу Вознюку с предупреждением, если он не остановит незаконный процесс и допустит силовой захват храма, то верующие перекроют трассу «Ровно - Киев».

По материалам "Православие в Украине"