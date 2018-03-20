На Кипре построят грузинский православный монастырь на руинах разрушенной церкви

На Кипре планируется строительство грузинского монастыря.

Как сообщает "Грузия-Онлайн", об этом рассказал председатель парламента Кипра Деметрис Силлурис. По его словам, недалеко от того места, где планируется построить новый монастырь, до сих пор сохранились руины древней грузинской церкви.

«На Кипре, в очень красивом регионе будет построен грузинский монастырь. Здесь также сохранились руины старой грузинской церкви. Это один из старейших регионов страны. Очень важно, что наши отношения развиваются по разным направлениям», – сказал председатель парламента Кипра.

На встрече с Деметрисом Силлурисом спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе обсудил перспективы будущих отношений Грузии и Кипра, сообщает Общественное телевидение Грузии.

Кобахидзе выразил особую благодарность Силлурису за то, что Республика Кипр передала землю Патриархии Грузии для строительства монастыря. Также было отмечено, что общая религия создает очень хорошую почву для усиления культурных связей между народами.

На встрече также было отмечено, что 25-летние дипломатические отношения между Грузией и Кипром развиваются динамично.