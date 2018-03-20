В Грузии в соборе Самеба открылась благотворительная выставка-продажа картин

В Грузии в Центре духовного и интеллектуального развития молодёжи кафедрального собора Пресвятой Троицы Самеба 19 марта состоялось открытие двухдневной благотворительной выставки-продажи работ учащихся Дома искусств «Горизонт».

Как сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на sazogadoeba.ge, на вернисаже были представлены живопись и графика художников в возрасте от 5 до 14 лет (всего около 90 работ).

Вырученная от продажи картин сумма будет направлена на счёт Дома престарелых и инвалидов «Светильник добра».