В Грузии в соборе Самеба открылась благотворительная выставка-продажа картин

11:15, 20 марта 2018
Православие
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Собор Пресвятой Троицы в Самеба / georgia-tour.net

Как сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на sazogadoeba.ge, на вернисаже были представлены живопись и графика художников в возрасте от 5 до 14 лет (всего около 90 работ).

Вырученная от продажи картин сумма будет направлена на счёт Дома престарелых и инвалидов «Светильник добра».

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