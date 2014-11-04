Нужно сделать нравственный выбор - послание Патриарха Кирилла ко Дню народного единства в России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился с посланием по случаю Дня народного единства, который отмечается в России 4 ноября.

Дорогие братья и сестры!

В День народного единства мы вспоминаем один из самых трагических периодов в истории нашего Отечества, когда страна фактически оказалась на грани исчезновения с карты мира — и перед лицом почти неизбежной катастрофы была спасена Промыслом Божиим и верностью людей.

Мы существуем как единый народ только благодаря тому, что в то время нашлись люди веры и люди долга, которые отстояли независимость и самостоятельность государства. Они достойны нашей благодарной памяти.

В этот день мы вспоминаем не столько победу над внешними врагами, не столько изгнание из пределов нашего Отечества интервентов, сколько преодоление Смуты, кровавой междоусобицы и братоубийства. Важны ли для нас сегодня «преданья старины глубокой»? Имеют ли отношение к нашей нынешней жизни трагические события того времени?

Убежден: уроки тех лет важны и сейчас — и будут важны всегда, потому что это была не последняя смута в истории Руси. Нужно понять, в чем причины смуты и как она была одолена. Это не вопрос академического интереса, не предмет кабинетных изысканий ученого — это вопрос безопасного настоящего и будущего нашего общества, и этот вопрос касается без исключения каждого из нас.

Сегодня весь мир встревожен лихорадкой Эбола — эпидемией, которая уже унесла немало человеческих жизней в странах Африки. Многие ученые мира пытаются понять, как распространяется эта болезнь и как можно противостоять ей, как помочь заболевшим, какие профилактические меры принять, чтобы оградить здоровых.

Смута — это пример социальной болезни, когда пораженными оказываются не тела, а души людей. И нам важно понять, как она возникает и как она была побеждена. Можно искать политические или экономические причины — и, наверное, их возможно найти.

Но подлинные корни этой беды — прежде всего нравственные. То, что можно было бы назвать ослаблением социальной ткани, уз общности и доверия, которые связывают людей в один народ. Это то, что, выражаясь языком социологии, называется атомизацией общества, когда распадаются традиционные социальные связи, когда каждый живет своей жизнью, обособленно и ставит личные интересы выше интересов всего социума и государства, когда индивидуальное побеждает общественное.

Многие из тех, кто обладал, как бы сказали в наше время, властным ресурсом, употребляли его на то, чтобы реализовать свои желания и амбиции в ущерб стране и людям. Многие искали, к кому переметнуться, пренебрегая своими обязательствами, у какой из противоборствующих сторон можно было бы приобрести бóльшую для себя выгоду. И как всегда бывает в таких случаях, явились люди, использующие общую беду для личного возвышения и обогащения. Разбойные банды наводнили страну, грабя, издеваясь и убивая соотечественников.

Как же страна была спасена? Спасена она была усилием воли народа, движением, возникшим в глубине народной жизни. Но откуда появилось само это движение, что побудило людей забыть о своих личных интересах и объединиться ради спасения Родины? Верность Отечеству и искренняя вера, которая дала им сознание общности и долга, понимание того, что без общенациональной солидарности общество обречено на распад и уничтожение.

Итак, общество и государство погибает, когда люди начинают искать личных или сословных выгод в ущерб общему благу, и спасается, когда находится достаточно людей, готовых на труды и жертвы ради страны.

Но как не допустить ничего подобного в будущем? Здоровье социального организма не рушится в один день — и не в один день созидается. Я убежден: все люди — и представители власти, и рядовые граждане – ответственны за то, чтобы созидать и поддерживать те отношения доверия и солидарности, которые должны существовать в обществе.

«Не о себе [только] каждый заботься, но каждый и о других» (Фил. 2:4), — говорит апостол Павел. Готовность послужить ближнему и обществу в целом — это не просто нравственный императив, это необходимое условие выживания социума. Да, может быть, проще сказать: я буду заботиться о своих интересах, ну, может быть, об интересах своей семьи, а до остального мне и дела нет. Но именно такой подход и привел к Смуте.

Нужно сделать нравственный выбор: повернуться от себя к ближним, набраться мужества служить другим сейчас, жертвуя чем-то. И тогда не наступит смута, во время которой придется жертвовать всем.

Ярким примером самоотверженного служения Отчизне и народу были вспоминаемые ныне на традиционной выставке-форуме «Православная Русь к Дню народного единства» цари и великие князья рода Рюриковичей. Верой и благочестием укреплялись их силы. Их трудами зародилась российская государственность, собирались русские земли — формировалась Великая Русь, пережившая много радостей, претерпевшая много скорбей, стойко вынесшая тяготы иноплеменных нашествий, непоколебимо отстоявшая свою свободу, историю, веру и жизнь.

Пусть же Господь даст нам мудрость и силы сохранить духовное наследие предков, мужество построить такое общество, которое будет соединено и скреплено любовью, взаимной преданностью, долгом, доверием — общество, которое не смогут поразить никакие вирусы смуты.

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ