В Винницкой области тысячи православных торжественно почтили чудотворную икону Богородицы (видео)

Тысячи людей из Винницы, Одессы, Черновцов, Могилев-Подольского, Хмельницкой области и других уголков Украины приехали в Браилов 19 марта на престольный праздник, в честь главной святыни женского монастыря УПЦ – Браилово-Ченстоховской иконы.

Как сообщает 33kanal.com, это один из древнейших чудотворных образов Винницкой области и один из старейших списков в мире. Икона необычная – имеет черный лик. Сколько ей лет и почему образ темный – никто не знает.

"Эту икону подарили первые христиане царице Елене в монастырь, который она построила в Иерусалиме. На Украину ее привезли святые Кирилл и Мефодий. Из Галицкой земли икона попала в Ченстохов в Польше, где был сенатором управляющий Винниччиной Михаил Кропивницкий и в 17 веке он каким-то образом перевез святыню к нам и передал в женский монастырь, который открыли в Виннице. Икона ни разу не реставрировалась. Единственное, поменяли деревянный киот на звездообразный", – рассказала монахиня Браиловского монастыря Арсения.

Чудотворный образ очень почитается в народе и известен многочисленными исцелениями. Паломники рассказывают, что прикладываясь к иконе, чувствуют тепло.

Вечернее праздничное богослужение возглавил епископ Золотоношский Иоанн, а утреннее – митрополит Могилев-Подольский Агапит, с которыми молилось многочисленное духовенство и миряне УПЦ.

Торжественности богослужению придавал братский хор из Почаевской лавры. Затем был совершен водосвятный молебень и прихожан окропили святой водой.

По случаю праздника сестры обители угощали всех монастырской едой.

В этот день паломники имели возможность посетить келью прозорливого старца Кирилла и побывать на его могиле. Людей было так много, что после богослужения стояла несколькочасовая очередь на поклонение к чудотворной иконе, где помазывали святым елеем.