В Харькове состоялась литургия с сурдопереводом и пояснениями для детей

По благословению митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия, 18 марта в нижнем приделе харьковского Благовещенского собора была совершена Божественная литургия с сурдопереводом и пояснениями для детей и молодежи.

Как сообщается на сайте Харьковской епархии УПЦ, в литургии участвовали хор Харьковской духовной семинарии под управлением диакона Павла Кирьянчука, хор воскресной школы Благовещенского собора и детский епархиальный хор "Отрок".

Для неслыщащих прихожан сурдоперевод богослужения осуществляла молодежная группа под руководством воспитанника ХДС Сергея Веклича.