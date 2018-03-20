В Харькове состоялась литургия с сурдопереводом и пояснениями для детей

09:51, 20 марта 2018
Православие
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Благовещенский собор, Харьков / kharkov.media

Как сообщается на сайте Харьковской епархии УПЦ, в литургии участвовали хор Харьковской духовной семинарии под управлением диакона Павла Кирьянчука, хор воскресной школы Благовещенского собора и детский епархиальный хор "Отрок".

Для неслыщащих прихожан сурдоперевод богослужения осуществляла молодежная группа под руководством воспитанника ХДС Сергея Веклича.

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