В Харькове состоялась литургия с сурдопереводом и пояснениями для детей
09:51, 20 марта 2018Православие
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Благовещенский собор, Харьков / kharkov.media
По благословению митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия, 18 марта в нижнем приделе харьковского Благовещенского собора была совершена Божественная литургия с сурдопереводом и пояснениями для детей и молодежи.
Как сообщается на сайте Харьковской епархии УПЦ, в литургии участвовали хор Харьковской духовной семинарии под управлением диакона Павла Кирьянчука, хор воскресной школы Благовещенского собора и детский епархиальный хор "Отрок".
Для неслыщащих прихожан сурдоперевод богослужения осуществляла молодежная группа под руководством воспитанника ХДС Сергея Веклича.
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