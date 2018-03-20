В субботу, 18 марта, в Кропивницком и Харькове состоялись миссионерские литургии с пояснениями для детей и молодежи

В Харькове в нижнем приделе Благовещенского собора была совершена Божественная литургия с сурдопереводом и пояснениями для детей и молодежи, сообщается на сайте Харьковской епархии УПЦ.

В Литургии приняли участие хор Харьковской духовной семинарии под управлением диакона Павла Кирьянчука, хор воскресной школы Благовещенского собора и детский епархиальный хор "Отрок". Для неслышащих прихожан сурдоперевод богослужения осуществляла молодежная группа под руководством воспитанника ХДС Сергея Веклича.

В этот же день в Спасо-Преображенском Кафедральном соборе Кропивницкого состоялась миссионерская литургия с пояснениями для детей и молодежи, сообщает пресс-служба Кировоградской епархии УПЦ.

Во время богослужения благочинный Спасо-Преображенского Кафедрального собора протоиерей Андрей Бобрик и клирик протоиерей Иоанн Шемедюк объясняли для детей и молодежи содержание и значение основных моментов Божественной Литургии в форме комментариев.

Участие в Литургии приняли воспитанники воскресной школы, молодежного клуба и их родители. Такое богослужение дало возможность детям лучше понять ход службы и в дальнейшем еще более осмысленно участвовать в совершении Литургии.

Согласно традиции и практике Православной Церкви ребенок является участником Таинства Евхаристии с момента крещения – в раннем младенчестве по вере родителей, а впоследствии должен стать сознательным членом евхаристической общины. Для понимания и осмысления литургии и направлены миссионерские богослужения.