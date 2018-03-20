Православная молодежь Одессы сыграла в брейн-ринг на библейскую тематику

В Свято-Андреевском подворье Одесской епархии УПЦ 18 марта состоялась интеллектуальная молодежная встреча.

На этот раз темой Брейн-ринга была выбрана первая книга Библии - Бытие, сообщает пресс-служба Одесской епархии.

Жюри возглавил викарий Одесской епархии епископ Арцизский Виктор. В качестве членов жюри выступили председатель Молодежного отдела Одесской епархии протоиерей Максим Омельченко, клирик храма иконы Божьей Матери «Споручница грешных» иерей Вячеслав Ляховский, а также гости мероприятия – Жеман Дмитрий Олександрович с супругой Татьяной Сергеевной.

Ведущий мероприятия – студент Одесской духовной семинарии Кирничный Богдан.

В интеллектуальной игре приняли участие команды монастырей и храмов Украинской Православной Церкви.

Игра состояла из отборочного тура, в котором согласно жеребьевке играли по три команды.В полуфинале состязались по три команды, победившие в отборочном туре. В финале приняли участие команды, победившие в полуфинальных боях – «Владимирская» и «Соборяне».

Главный приз получила команда православной молодежи от храма Владимирской иконы Божией Матери.

Все команды, принявшие участие в брейн-ринге, были награждены дипломами и ценными призами. Кроме дипломов, финалистам были вручены Библии и Святое Евангелие (с толкованием текста) с подписью Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского.

Победители состязаний дополнительно были отмечены переходящим кубком от Молодежного отдела Одесской епархии как команда, занявшая первое место в интеллектуальной игре «Брейн-ринг». Кубок вручала команда-финалист предыдущих состязаний от храма иконы Божией Матери «Споручница грешных» (г. Черноморск).