В Киеве состоялось заседание Семейного клуба по вопросам взаимодействия в семье и наставничества над детьми-сиротами

02:17, 20 марта 2018
Православие
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/ family.church.ua

В этот раз участники рассматривали тему: “Взаимодействие в семье, воспитание детей. Наставничество для детьми-сиротами”, а также рассуждали о сюжете мультфильма “Кастрюлька Анатоля”. Об этом сообщается на сайте Синодального отдела УПЦ по делам семьи.

/ family.church.ua

Спикерами мероприятия выступили заместитель Главы Миссии Синодального отдела УПЦ по делам семьи иерей Иоанн Ружицкий, координатор проекта “Наставничество” в УПЦ протоиерей Михаил Конек и руководитель отдела по делам семьи Черкасской  епархии протодиакон Иоанн Полищук.

Присутствующие имели возможность посмотреть для наглядности видео-ролики о восприятии образа мужчины и женщины, какими видят их сами мужчины и женщины.

Иерей Иоанн Ружицкий отметил, что «для каждого из нас важно осознать нужду другого, услышать. Важным для семейной жизни является совместное обсуждение тех проблем, которые накапливаются у каждого. Мы в семье должны относиться друг к другу, как к личности».

/ family.church.ua

Просматривая французский мультфильм «Кастрюлька Анатоля», присутствующие раскрыли для себя трагизм восприятия проблем ребенка.

Мы очень часто не обращаем на детские проблемы внимания, – говорит прот. Михаил, – воспринимая их с точки зрения взрослого, считаем незначимыми. Но стоит опускаться или скорее «подниматься» к детскому восприятию мира. И тогда мы увидим, что та или иная проблема в данный момент для вашего ребенка значительна и требует глобального решения». 

/ family.church.ua

Для еще большего понимания этой проблематики участникам встречи было предложено провести некоторые действия с кастрюлей, привязанной к правой руке. Участники «эксперимента» делились своими впечатлениями.

Также во время проведения встречи отец Михаил представил наглядное пособие по наставничеству – свою авторскую книгу «Пять историй сиротской судьбы».

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