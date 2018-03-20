В Киеве состоялось заседание Семейного клуба по вопросам взаимодействия в семье и наставничества над детьми-сиротами

В Киеве состоялось очередное заседание Семейного клуба Украинской Православной Церкви.

В этот раз участники рассматривали тему: “Взаимодействие в семье, воспитание детей. Наставничество для детьми-сиротами”, а также рассуждали о сюжете мультфильма “Кастрюлька Анатоля”. Об этом сообщается на сайте Синодального отдела УПЦ по делам семьи.

Спикерами мероприятия выступили заместитель Главы Миссии Синодального отдела УПЦ по делам семьи иерей Иоанн Ружицкий, координатор проекта “Наставничество” в УПЦ протоиерей Михаил Конек и руководитель отдела по делам семьи Черкасской епархии протодиакон Иоанн Полищук.

Присутствующие имели возможность посмотреть для наглядности видео-ролики о восприятии образа мужчины и женщины, какими видят их сами мужчины и женщины.

Иерей Иоанн Ружицкий отметил, что «для каждого из нас важно осознать нужду другого, услышать. Важным для семейной жизни является совместное обсуждение тех проблем, которые накапливаются у каждого. Мы в семье должны относиться друг к другу, как к личности».

Просматривая французский мультфильм «Кастрюлька Анатоля», присутствующие раскрыли для себя трагизм восприятия проблем ребенка.

Мы очень часто не обращаем на детские проблемы внимания, – говорит прот. Михаил, – воспринимая их с точки зрения взрослого, считаем незначимыми. Но стоит опускаться или скорее «подниматься» к детскому восприятию мира. И тогда мы увидим, что та или иная проблема в данный момент для вашего ребенка значительна и требует глобального решения».

Для еще большего понимания этой проблематики участникам встречи было предложено провести некоторые действия с кастрюлей, привязанной к правой руке. Участники «эксперимента» делились своими впечатлениями.

Также во время проведения встречи отец Михаил представил наглядное пособие по наставничеству – свою авторскую книгу «Пять историй сиротской судьбы».