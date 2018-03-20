Таинство Елеосвящения для людей с особыми потребностями прошло в Кафедральном соборе УПЦ

В Андрее-Владимирском храме Кафедрального собора УПЦ 17 марта совершено соборование людей с особыми потребностями.

Для особенных молитв в этот день в храме собрались семьи людей с инвалидностью, которых епископ Бородянский Варсонофий опекает в течение многих лет. Об этом сообщается на сайте Кафедрального собора УПЦ.

По благословению архиерея благочинный храма протоиерей Павел Белый и иерей Иоанн Феер провели соборование для подшефных семей, в которых живут люди с инвалидностью.

Перед соборованием протоиерей Павел сказал слово и напомнил всем присутствующим в храме о значении Таинства, в котором при помазании тела елеем призывается на больного благодать Божия, исцеляющая немощи душевные и телесные. О силе священнодействия, о просвещении и освящении души, укреплении сил.

"Людям с ограниченными возможностями таинство Елеосвящения просто необходимо, и прежде всего, как утешение для души и помощь телу вынести физические страдания и боль. Иногда в Церкви по молитвам верных, по воле Божией, случаются чудеса. Такие свидетельства есть на протяжении всей истории Церкви, об этом нам тоже не стоит забывать, нужно всегда верить, надеяться на милость Божию", - отмечается на сайте Кафедрального собора.

После соборования в уютной обстановке, теплой и доброй атмосфере состоялась дружеская беседа за чаепитием.