В 2020 году православные отметят 50-летие канонизации святого равноапостольного Николая Японского

В 2020 году православные отметят 150-летие основания Российской духовной миссии в Японии, а также 50-летие канонизации ее основателя - святого равноапостольного Николая Японского.

Об этом рассказал на заседании Попечительского совета научно-исследовательского и издательского проекта «Собрание трудов равноапостольного Николая Японского» митрополит Волоколамский Иларион, сообщает patriarchia.ru.

По словам митрополита, обращение к материалам о жизни и деятельности равноапостольного Николая, архиепископа Японского, «это, прежде всего, попытка прикосновения к богатейшему внутреннему миру святого человека, которому, по всеблагому замыслу Божию, удалось просветить Японские острова немеркнущим светом Православной веры, ставшей источником духовной связи между Россией и Японией».

Архипастырь подчеркнул, что «поскольку сфера интересов равноапостольного Николая не ограничивалась сугубо религиозной тематикой, издание также будет представлять научный интерес для исследователей, изучающих феномен общественно-культурного развития России и Японии, межгосударственные отношения двух сопредельных стран и просто повседневно-бытовую сторону жизни двух соседних народов».

Митрополит Иларион рассказал о задачах, которые ставят перед собой участники проекта. По его словам, собрание трудов равноапостольного Николая Японского - «масштабный проект, целью которого является публикация всего выявленного на текущий момент эпистолярного наследия святого Николая, а также сопутствующих деятельности равноапостольного документов».

Издание будет состоять из 10 томов: 1-2 тома - официальная переписка; 3 том - частная переписка; 4 том - речи, проповеди, статьи; 5 том - сопутствующие документы; 6-10 том - дневники. Все 10 томов будут изданы на русском и японском языках. Каждый том будет сопровождаться обширным историческим, географическим и биографическим комментарием.

Владыка Иларион отметил, что «в настоящее время издательской группой полностью подготовлены к публикации первые два тома собрания сочинений, которые в основном состоят из ранее не опубликованных архивных материалов, обнаруженных в результате целенаправленной научно-поисковой деятельности».