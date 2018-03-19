В Винницкой епархии УПЦ создадут Паломническую Ассоциацию

В Винницкой епархии Украинской Православной Церкви будет создана Паломническая Ассоциация.

Паломническая Ассоциация будет действовать на базе епархиального Паломнического отдела, сообщает пресс-служба Винницкой епархии УПЦ.

Такое решение было принято на рабочем совещании, которое состоялось 15 марта в Винницком епархиальном управлении.

В Ассоциацию войдут приходы, занимающиеся организацией паломнических поездок.

Целью Ассоциации является улучшение качества организации паломнических поездок, расширение географии, обмен опытом.

У Ассоциации будет своя страница на сайте Винницкой епархии, где можно будет ознакомиться с графиком и подробной информацией о поездках к святым местам Винницкой области, Украины и зарубежья.

В рабочем совещании Паломнического отдела принял участие митрополит Винницкий и Барский Симеон, который пожелал, чтобы паломническая деятельность в будущем активно развивалась и приносила людям, которые будут отправляться в паломничество из винницких храмов, прежде всего духовную пользу.