В Житомирской области на территории монастыря в честь Афонской иконы Божьей Матери произошел пожар

В пгт Чеповичи Малинского района Житомирской области возник пожар в отдельно расположенном здании для гостей на территории женского монастыря в честь Афонской иконы Божьей Матери Украинской Православной Церкви.

Как сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, к тушению пожара оперативно были задействованы четыре отделения пожарно-спасательных подразделений, а также работники государственного лесоохотничьего хозяйства.

Пострадавших и жертв нет – люди, проживавшие в доме, успели своевременно покинуть помещение. Причина и ущерб от пожара – устанавливаются. Огнем уничтожено перекрытие между вторым этажом и чердаком и некоторые вещи домашнего обихода.