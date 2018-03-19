Митрополит Ровенской епархии УПЦ обратился к руководству Украины с просьбой привлечь депутатов Ровенского облсовета к уголовной ответственности

Митрополит Ровенский и Острожский Варфоломей 19 марта обратился в открытом письме к руководству Украины с просьбой привлечь депутатов Ровенского облсовета к уголовной ответственности.

Обращение митрополита Варфоломея было направлено к Президенту Украины, в Совет Национальной Безопасности и Обороны Украины, Генеральную Прокуратуру Украины, Прокуратуру Ровенской области и Управление Службы Безопасности Украины, сообщается на сайте Ровенской епархии УПЦ.

Ниже приводим текст обращения, опубликованный на сайте Ровенской епархии УПЦ, без изменений.

"Уважаемый Господин Президент

Петр Алексеевич!

Обращаемся к Вам по поводу грубых нарушений норм законодательства и законных прав, предоставленных Конституцией Украины верующим Украинской Православной Церкви. Дело в том, что, непосредственно должностными лицами Ровенского областного Совета осуществляются провокационные действия клеветнического характера. Так, депутат Ровенского областного Совета от политической партии ВО «Свобода» Савчук Александр Иванович и депутат от партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность» Крока Валентин Иванович обратились с требованием: “о недопущении подрывной деятельности РПЦ, которая действует через Украинскую Православную Церковь в Украине”.

Данная трактовка прямо нарушает положения Основного Закона. Согласно положениям статьи 35 Конституции Украины: «Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Это право включает свободу вести религиозную деятельность. Церковь и религиозные организации в Украине отделены от государства».

Направленное обращение депутатов Ровенского областного Совета содержит скрытую цель: подорвать стабильность в государстве, разжечь конфессиональную рознь, посеять ненависть между людьми и развернуть внутреннюю войну на духовном фронте, что приведет к агрессии, дестабилизации и подрыву Национальной безопасности.

Обращение составлено на основе выдуманных фактов, а именно:

Зомбировании верующих из УПЦ, находящейся в каноническом единстве с РПЦ

Распространении УПЦ литературы антиукраинского направления, где опровергается агрессия России.

Доводим до вашего ведома, что указанное не соответствует действительности, ведь литература продается в церквях только духовного направления. Такие голословные призывы порождают внутреннюю войну на духовном фронте и приводят к межконфессиональным конфликтам. Также лживыми и клеветническими являются выражения относительно проповеди и призывов священниками УПЦ молиться за славу “русского оружия”.

На основе изложенного можно сделать следующие выводы: депутаты Ровенского областного Совета ставят себе цель, выдвигая данное обращение, поссорить украинский народ, разъединить Украину, дестабилизировать и так непростую государственную ситуацию, поносят и нарушают Конституцию Украины. Кроме того, совершение данных провокационных действий органами местного самоуправления – подрывают авторитет Украины в глазах международного сообщества как правового государства.

Распространяя данное обращение, инициаторам следовало бы вспомнить, что именно УПЦ неоднократно выступала миротворцем и помогла вернуть пленных из Донбасса в Украину. Наверное, эта реальная помощь не выгодна отдельным спецслужбам, и поэтому они направляют свои усилия на развал Украины, а избранники от Ровенского областного Совета выполняют их заказ, и подрывают государство изнутри.

Обращение представителей Ровенского областного Совета свидетельствует о реальной угрозе безопасности в Украине, поэтому обращаемся к Президенту Украины, Совету Национальной Безопасности и обороны Украины, правоохранительным органам, СБУ Украины, Генеральной прокуратуре Украины. Просим принять решительные меры для защиты всей общины Украинской Православной Церкви, в частности, Ровенской Епархии УПЦ, от нападений вышеупомянутых завуалированных террористов, их клеветы, лжи, которые хотят разжечь межконфессиональную войну и подорвать Национальную Безопасность Украины.

Украинская Православная Церковь осуществляет свою деятельность согласно требованиям законодательства Украины и никаким образом не совершает клеветнических действий, указанных в обращении должностных лиц, представителей органов местного самоуправления. Своими действиями указанные депутаты, народные избранники, обнаружили себя непосредственными врагами Украинского народа, в деятельности которых прослеживается грубое нарушение ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 161 Уголовного Кодекса Украины.

Поэтому, учитывая реальную угрозу для национальной безопасности в Украине и религиозной общины УПЦ, обращаемся с просьбой,-

– немедленно возбудить уголовные производства и привлечь к уголовной ответственности по ст.111 УК Украины (Государственная измена), ст. 161 УК Украины (Разжигание религиозной вражды), ст.295 УК Украины (Призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку), ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением) депутатов Ровенского областного Совета, которые подписали вышеуказанное обращение;

– принять меры для защиты граждан Украины, которые являются прихожанами УПЦ, защитить их Конституционное право, избавить от преследований их и их детей в школах.

В случае непредоставления нам реальной помощи, вынуждены будем обращаться за защитой к ОБСЕ и другим международным институтам, органам и учреждениям.

Митрополит Ровенский и Острожский Варфоломей"