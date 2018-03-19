Верующие Гайворонского благочиния поклонились чудотворным иконам святого Николая и целителя Пантелеимона

По благословению митрополита Кировоградского и Новомиргородского Иоасафа с 10 по 18 марта в Гайворонском районе находились чудотворные иконы Святителя и Чудотворца Николая и Целителя Пантелеимона с частицей Его святых мощей, а также священномученика Киприана и мученицы Иустинии с частями их мощей.

Святыни с Крестным ходом, начиная с райцентра, посетили и приходы Гайворонского благочиния, где перед ними были совершены молебны, акафисты и другие богослужения, сообщает пресс-служба Кировоградской епархии УПЦ.

11 марта, после пребывания святынь в Иоанно-Зачатьевском храме города Гайворона, где сотни людей приклонилися с молитвами к ним, во второй половине дня святыни посетили святыни Свято - Успенский храм западной части города.

12 марта перед святыми образами имели возможность помолиться жители села Бандурово и Солгутово, на следующий день святыни прибыли в село Хащувате.

14 марта в Покровском храме села Могильное и церквей Гайворонского округа была совершена Литургия Преждеосвященных Даров. После соборного молебна святыни отправились в пгт. Сальково.

15 марта чудотворные иконы посетили село Красное, где после акафиста было совершено таинство Елеосвящения для всех присутствующих, которое также возглавил благочинный протоиерей Роман Формазюк. В этот же день святыни были и в селе Долиновка.

16 марта в храме в честь Чуда Архистратига Михаила села Чемерполь перед святынями также помолились много верующих. 17 марта в пгт. Завалье, в Димитриевском храме благочинный церквей Гайворонского округа протоиерей Роман вместе с настоятелем протоиереем Михаилом Бодаком совершили Литургию Иоанна Златоуста.

Со словом проповеди к присутствующим обратился благочинный отец Роман, батюшка привел примеры того, как искренняя вера дает свои плоды в жизни людей, проводя параллели из жизни святых угодников Божиих.

По завершении богослужения святыни отправились в Благовещенское благочиние Кировоградской епархии.