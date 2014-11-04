В Запорожье священники УПЦ сдали кровь для пострадавших в зоне боевых действий

В Запорожье 28 октября священники и прихожане Запорожской епархии Украинской Православной Церкви сдали кровь для пострадавших в зоне боевых действий.

"Уже не первый раз священнослужители откликаются на призывы о помощи и сдают кровь в запорожских больницах. В настоящий момент в медучреждениях города проходят лечение немало пострадавших в зоне АТО, для которых кровь и компоненты из неё крайне необходимы", - сообщается на сайте Запорожской епархии УПЦ.

Фото: священнодиакон Илиодор (Кугатов)