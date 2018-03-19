Вопрос жизни: 4-летней Ангелине нужна помощь в борьбе с опухолью головного мозга - "Надеюсь и верю"

Четырехлетняя Ангелина уже год живет с тяжелейшим заболеванием - злокачественная опухоль головного мозга.

Как сообщили «УНИАН-Религии» в БФ «Надеюсь и верю», в апреле прошлого года обеспокоенная хромотой и слабостью своей девочки, мама обратилась к врачам. МРТ показало наличие сразу двух опухолей.

В мае в институте нейрохирургии провели операцию. Но докторам удалось лишь частично удалить одно образование. Затем последовали ряд анализов и консультаций – врачи не могли достоверно определить тип опухоли. Окончательный диагноз был установлен профессором Желудковой. Увы, вывод был сделан неутешительный: опухоль злокачественная.

Теперь у Ангелинки впереди длительное лечение – 10 блоков химиотерапии, часть из которых девочка уже прошла. Очередной блок «химии» ей пришлось пропустить из-за низких показателей крови и поднявшейся температуры. Пять суток ребенок провел под капельницами и практически ничего не ел. Девочка очень устала, для ее четырех лет это слишком тяжело.

Мама воспитывает Ангелину одна и средств на лечение катастрофически не хватает. Девочке для продолжения терапии нужны 3 упаковки препарата «Карбоплатин» на сумму 7 705,05 грн. С надеждой мама Ангелины обращается к неравнодушным и просит о помощи. Ее девочку можно спасти, но впереди у нее долгое и дорогостоящее лечение.

О том, как помочь Безкоровайной Ангелине – читайте на сайте БФ "Надеюсь и верю".