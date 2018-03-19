В Севастополе освятили воздушный шар с ликом святителя Луки Крымского

В Севастополе 18 марта освятили воздушный шар с ликом святителя Луки Крымского.

Как сообщается на сайте Симферопольской и Крымской епархии УПЦ, после литургии верующие крестным ходом вышли на площадь перед собором, где их ждали представители благотворительного фонда имени святителя Луки (Войно-Ясенецкого). Почти всю территорию площади заняло разложенное полотно воздушного шара с большой иконой свт. Луки посередине. Полотно шара было привязано тросами к гондоле.

После краткого молебна отец Сергий освятил воздушный шар окроплением святой воды. Обращаясь к воздухоплавателям, отец благочинный пожелал удачных полетов, молитв перед каждым стартом и разумных достижений. В свою очередь, от фонда собору была преподнесена в дар чудная икона свт. Луки.

Председатель правления и учредитель благотворительного фонд имени святителя Луки (Войно-Ясенецкого), Михаил Аргамаков, рассказал о целях и задачах фонда.

«...Мы хотим показать людям, что наш мир – разный. [...] Воздушный шар – один из наших проектов. [...] Этот воздушный шар, конечно, одноразовый. После полета все флаги и иконы будут вырезаны и раздарены участникам проекта.

Наш малый шар, который сегодня освятили, будет летать постоянно. Этот шар будет использоваться для подготовки пилотов, участия в торжественных мероприятиях. Мы надеемся, что он будет летать и над крымской землей», - рассказал, в частности, Михаил Аргамаков.

Определением Синода Украинской Православной Церкви от 22 ноября 1995 года архиепископ Симферопольский и Крымский Лука причислен к лику местночтимых святых. Правящему архиерею, архиепископу Симферопольскому и Крымскому Лазарю, было дано разрешение Священного Синода на поднятие честных останков святителя Луки.

В ночь с 17 на 18 марта 1996 года в Симферополе была открыта могила святителя, его честные мощи были подняты и торжественно перенесены в кафедральный Свято-Троицкий собор. 18 марта, спустя 22 года после обретения мощей святого архиепископа Луки, в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе была совершена Божественная литургия, которую возглавил благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта.