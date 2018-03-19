В Аджарии православные выступают против строительства казино рядом с храмом

В поселении Сарпи (Аджарская автономия), на границе Грузии и Турции, рядом с действующим православным храмом строится казино.

Как сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на karibche.ambebi.ge, местное население возмущено подобным развитием событий и обращается к властям с требованием не допустить кощунственного «соседства». «Храм – святое место, и нельзя допустить строительство «дома греха» рядом с церковью», – такова позиция паствы.

При этом отмечается, что в последнее время в Аджарии существенно увеличилось количество казино, что входит в интересы иностранных туристов, но ущемляет права и свободы местного населения.

«Обращаемся к властям Аджарии; оставьте эту безбожную затею! Никакие бюджетные наполнения не оправдают ваших безбожных действий! Неужели недостаточно обездоленных семей и оказавшихся рабами греха азарта погубленных людей?

Подобные примеры можно во множестве наблюдать и в других городах Грузии. Достаточно привести «в пример» огромное казино, построенное и работающее близ тбилисского кафедрального собора Сиони, свидетеля многих ярких, драматических и трагических событий истории.

И здесь многочисленная паства в своё время организовала акции протеста против строительства «дома азарта», но они не возымели действия на служителей бюрократических структур, не желавших и слушать доводы против этого проекта.

«Друзья, отрезвитесь! Подумайте – что и с какой целью мы делаем? Неужели деньги, полученные подобным путём, станут нашим спасением?!» - говорится в обращении прихожан храма к властям Аджарии.