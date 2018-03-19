В УПЦ просят молитв о наместнике Почаевской лавры митрополите Владимире

В УПЦ просят молитв о наместнике Свято-Успенской Почаевской лавры митрополите Владимире (Морозе). На сайте Почаевской лавры опубликована информация, что владыка Владимир сегодня благословил передать: "Плановая госпитализация, состояние здоровья стабилизировалось и наметилась положительная динамика. Просим ваших святых молитв". Ранее среди верующих распространялись недостоверные слухи о состоянии здоровья митрополита.

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