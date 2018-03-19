В Варшаве опубликовали однотомник Вселенской Библии

В Польше 16-17 марта состоялась презентация публикаций однотомника Экуменической (Вселенской) Библии, созданного по инициативе Библейского сообщества.

Как сообщается на сайте Польской Православной Церкви, двухдневная презентация началась с благодарственной службы 16 марта в евангельской реформатской церкви в Варшаве, во время которой были прочитаны фрагменты из Библии нового экуменического перевода.

Торжественная презентация Вселенской Библии состоялась 17 марта в Этнографическом музее в Варшаве. В церемонии приняли участие представители одиннадцати церквей, участвующих в экуменическом переводе Священного Писания.

Польскую Автокефальную Православную Церковь представлял епископ Семятицкий Георгий, который активно участвовал в работе над переводом.

В дискуссии по вопросу об экуменическом переводе Святой Библии приняли участие представители трех христианских традиций, которые участвовали в работе над ее созданием: профессор Анна Кумиррек из Римо-католической церкви, священник Роман Липинский из евангельской реформатской церкви, Ежи Бетлейко из польской Автокефальной Православной Церкви и Малгожата Платейс из Библейского общества в Польше.