4-летней Маше Кравчук необходима поддержка в борьбе с нейтропенией – «Надеюсь и верю»

У Маши Кравчук нейтропения - болезнь, которая лишила ребенка иммунитета, требует ежедневного приема различных лекарств.

Как сообщили «УНИАН-Религии» в БФ «Надеюсь и верю», девочке нужно принимать различные ферментные препараты и йогурты, поскольку нейтропения уничтожает лактобактерии, как следствие - ребенок плохо ест, плохо переваривает пищу и плохо набирает вес. В декабре Маше исполнилось 4 года, ее вес составляет 14,5 кг, а рост 92 см.

Из-за частых болезней Маша редко посещает детский сад, хотя ей там очень нравится. Мама девочки, Людмила Викторовна, отмечает успехи дочери: «Машенька говорит, умеет конструировать предложения, но иногда и я ничего не понимаю! Анализы нестабильны, хотя в целом, когда нет температуры, то можно мириться! С печенью проблемы, точной причины врачи не знают...».

Семья Кравчуков самостоятельно справляется с текущим лечением дочери. Но бывают случаи, когда ребенку нужно дополнительно принимать ценные специфические препараты для срочного воспроизведения иммунитета. Бюджета семьи на это уже не хватает. Сейчас Машуне нужен 1 шприц колониистимулирующего препарата "Нейпоген" и препарат «Пангрол 10000» - 10 упаковок, на общую сумму 3 615,00 грн. Надеемся на вашу поддержку, ведь она очень важна для маленькой девочки!

О том, как помочь Маше Кравчук – читайте на сайте БФ "Надеюсь и верю".