Предстоятель УПЦ на Афоне почтил память матери св. Пантелеимона Целителя

В Неделю 4-ю Великого поста, 18 марта, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил праздничное богослужение в Афонском Свято-Пантелеймоновском монастыре.

В этот день здесь чтят память святой праведной Еввулы – матери святого великомученика Пантелеимона, честная и целебная глава которого хранится в этой обители. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на портал «Русский Афон».

Предстоятель УПЦ специально прибыл накануне на Святую Гору Афон, чтобы молитвенно почтить этот праздник. В паломнической поездке его сопровождал управляющий делами УПЦ, митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

Вечером 17 марта Митрополит Онуфрий возглавил в Пантелеимоновом монастыре всенощное бдение. По окончании бдения он совершил постриг в монашество трех насельников обители.

Раннюю Божественную литургию Предстоятель совершил в храме прав. Еввулы, который он освящал в 2003 году. Позднюю литургию в Пантелеимоновом монастыре возглавил митрополит Антоний.

В обители св. Пантелеимона память его матери традиционно чтут с особой любовью, а сам праздник считается одним из местных «панигиров».

Один из храмов Пантелеимонова монастыря посвящен святой праведной Еввуле. Эта церковь была заложена в 2001 году и освящена 8 ноября 2003 г. в день памяти св. великомученика Димитрия Солунского. Чин великого освящения храма совершил тогда митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий, нынешний Предстоятель УПЦ.