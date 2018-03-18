Состоялась хиротония нового митрополита Чикагского (Константинопольского Патриархата) Нафанаила

В субботу, 17 марта 2018 года в Свято-Троицком соборе Нью-Йорка состоялась епископская хиротония нового митрополита Чикагского (Константинопольского Патриархата) Нафанаила.

Хиротонию возглавил архиепископ Американский Димитрий (Тракателлис) с сонмом иерархов, сообщает "Седмица".

С большой торжественностью в присутствии многих верующих из Нью-Йорка, Чикаго, других регионов Америки и Греции, состоялось рукоположение нового митрополита Чикагского.

Божественную литургию, за которой состоялась архиерейская хиротония, возглавил архиепископ Американский Димитрий в сослужении членов Священного Синода Американской архиепископии Константинопольского Патриархата и иерархов, входящих в состав Ассамблеи канонических православных епископов Америки и других иерархов, прибывших из-за границы, чтобы участвовать в радостном для греческой диаспоры в США церковном мероприятии.

Новый митрополит Чикагский, обращаясь к участникам богослужения, сердечно поблагодарил Константинопольского Патриарха Варфоломея и членов Священного Синода Константинопольской Православной Церкви, православных иерархов Америки и «всех тех, кто приехал участвовать в его личной Пятидесятнице». Он также обратился со словами благодарности ко всем, кто помогал ему «взращиать свое священническое призвание со студенческих лет и по сей день».

Новый Митрополит Чикагский был избран 7 февраля 2018 года Священным Синодом Константинопольского Патриархата. Митрополит Нафанаил - гражданин США, но имеет греческое происхождение. До своего избрания он служил главой отдела межправославных, межрелигиозных и экуменических отношений православной Архиепископии Америки.