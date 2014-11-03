Голландский актер после встречи с афонским старцем стал православным отшельником

Голландский актер и кукольник Джозеф Ван ден Берг родился 22 августа 1949 года. На вершине славы он оставил все (семью, друзей, деньги, славу, карьеру) и стал православным отшельником, живущим в хижине в деревне Нериньен в Нидерландах. Это произошло после того, как он встретился со старцем Софронием в Эссексе, старцем Порфирием в Афинах и старцем Паисием на горе Афон в 1989 и 1990 годах.

Крещение голландца Эрика Роса, произошло в Великий Четверг 21 апреля 2011 года. Новообращенный был наречен при крещении Нектарием. Крещение произошло на реке Ваал около хижины в Нериньене. Крестил отец Дусан, а отшельник Джозеф был крестным отцом.

Присутствовало несколько дьяконов и чтецов из сербских приходов – Свети Нектарие из Бреды, Светы Троицы из Роттердама, а также из русского прихода Святого Тихона из Ниймегена. Также присутствовало 70 православных верующих.

Неофит держал в руках иконы святого Нектария и святого Порфирия. Также обратите внимание, что чемодан, стоявший на небольшой тележке, который Джозеф использовал, когда был кукольником, стал алтарем в часовне.

Биография отшельника Джозефа Ван ден Берга

Джозеф Ван ден Берг (Jozef Van den Berg) (рожденный в Бирсе 22 августа 1949 года) – голландский кукольник, сценарист и актер, который сейчас живет как отшельник.

Молодые годы

Свою юность, начиная с семи лет, он провел в городке Койк на юге Голландии, поскольку его отец купил там старый дом священника и занялся бухгалтерией. Отец был учителем начальной школы, вначале в Бирсе, потом в Рийкеворте. Также он участвовал в движении сопротивления во время войны. В их семье было одиннадцать детей. 30 января 1962 года, когда Джозефу было 12 лет, его отец умер, а вскоре также умер его лучший друг Фриц.

Еще будучи ребенком, Ван ден Берг мечтал стать священником. На Рождество его мама разрешала мальчику играть в маленького священника. В возрасте 10 лет он сыграл свою первую роль в театре – роль фарисея в мистерии Велпена, которую ставили в здании попечительства в Койке. Когда Джозефу исполнилось 13 лет, у него появилась подруга, и мечты о священном сане ушли на задний план.

Когда Джозеф учился в средней школе-интернате в Роермонде, он активно принимал участие в жизни школьного театра. Например, он играл Сизифа в пьесе «Сизиф и Смерть», а позже – вдохновленный Хенком ван Ульсеном – с большим успехом играл в пьесе Гоголя «Записки сумасшедшего».

Кукольный театр

В конце шестидесятых, когда он получил диплом высшей школы, Джозеф сдал вступительный экзамен в театральную школу в Арнхеме, которую бросил на третьем году учебы. В Арнхеме он стал жить вместе с Рут, а позже они переехали в Гронинген. Там он подал запрос на социальную помощь и стал устраивать кукольные представления. Джозеф взял в аренду лошадь с телегой и блуждал по окрестностям, показывая кукольные спектакли. В тот период он влился в движение Гурджиева.

Во время представления, которое он давал в Гронингене, Джозеф познакомился со своей будущей женой Хансе, с которой он заключил брак 11 сентября 1973 года. У них родилось четверо детей: Лотте (сегодня – известная актриса, сценаристка и режиссер), Марте, Жасмин и Йессе Ван ден Берг. Они жили на ферме в Гронингене.

Он также снимал подвальное помещение в Званестрате, где днем по средам показывал кукольные представления для детей, а вечерами по пятницам – для взрослых. Джозеф начал профессиональную карьеру кукольника в кукольном шоу, воплощая в жизни многочисленных персонажей.

В конце концов, он вышел из-за занавеса и стал человеком с куклами, которого могли видеть зрители. Вместо импровизаций пришли пьесы, имеющие названия. Он ездил на пожарной машине и играл с бродячим кукольным театром. Он жил в передвижном доме и делился своими пьесами со многими людьми.

В 1980 году он получил премию Ганса Снойка за пьесу «Яблочный глаз» и переехал из Гронингена в Хервинен, в районе Битуве. Там он написал пьесу «Мама и дурак» для голландского фестиваля. В 1980 и 1981 он играл эту пьесу, и это стало огромным прорывом. После этого он играл в Париже, США и Японии.

В этой пьесе он играл монаха. Его куклы были его семьей, среди которых был монах Люк (он как будто предвидел), материалист и оппортунист Портмоне (в переводе – «кошелек»), старая, мудрая и суровая миссис Витч, («ведьма»), рациональный мистер Кинг («король»), меланхоличный Грутуг («большой глаз»), романтичный невротик Фредерик Берд («птица»), Пит Катерпиллар («гусеница»), Манетте Плюм («человек в перьях»).

В 1981 году он получил приз Культурной молодежной сцены. Ряд его представлений транслировался по телевидению. В 1983 году был основан Фонд Де Дваас при поддержке Министерства общественных дел. Этот фонд был основан техническим помощником Ван ден Берга, Герритом де Бёзе, который отслужил на гражданской службе, чтобы у него была возможность стать сотрудником этого фонда.

В 1988 и 1989 Джозеф Ван ден Берг сыграл свой последний спектакль «Довольно ожиданий», написанный в ответ на «В ожидании Годо» Самюэля Беккета. Он написал эту пьесу для своего брата Алойса, который был серьезно болен. Он сыграл эту пьесу 80 раз (постоянно переписывая ее) в Нидерландах и на фестивале в Нью-Йорке. Это было его последнее испытание и свидетельство обращения в веру.

В процессе написания Джозефа вдохновляла Stabat Mater Вивальди. Алойс Ван ден Берг приехал в инвалидном кресле, чтобы посмотреть пьесу. В 1988 году брат Джозефа умер от опухоли головного мозга.

Поворот

12 сентября 1989 года состоялась бельгийская премьера пьесы «Довольно ожиданий» в Антверпене (в Бельгии очень многие говорят по-голландски). В тот день Джозеф Ван ден Берг встретился с Господом, как он рассказывал позже.

Он сидел в гостиной и писал письмо, которое в тот вечер он хотел впервые использовать при показе пьесы. И Бог задал ему вопрос, который сам вышел из-под его пера: «Почему ты не видишь, что Я не могу прийти, потому что Я уже здесь?»

12 сентября 1989 года он все же сыграл премьеру, которая, как оказалось, стала его последним представлением. Ван ден Берга, по его собственным словам, призвал к себе Бог, и он должен был ответить на призыв.

Перед вечерним представлением, которое должно было состояться 14 сентября 1989 года в центре искусств в Антверпене, он достал Библию и спросил Бога, что ему делать. Библия открылась на странице со следующими словами: «Уходи из толпы и отделись от них» (Второе послание к коринфянам, 6:17).

Перед началом пьесы он сказал зрителям:

«Я постараюсь вам объяснить. Надеюсь, у вас найдется для меня кое-что важное: уважение к моему решению. Я никогда больше не буду играть. Я подошел к той реальности, которую больше сыграть нельзя. Я искал ее ужасно долго; я побывал везде. Наконец, я пришел к решению. И это решение, я должен признать, в том, что ищущий ищет, и его находят. Поэтому сегодня я последний раз на сцене. Вы не поверите мне, но театр обманчив.

Поэтому, дамы и господа, я искал мира, которого хотел, только ради этого человека, ради Христа. Я знаю, что это так, и я оставляю свою профессию. Для меня здесь все закончено. Я ищу реальность. Я не могу произносить то, что больше не является для меня истиной. Я желаю вам хорошего дня. И я ухожу. Пусть у вас у всех все будет хорошо. Вы можете вернуть деньги, заплаченные за билеты, в кассе».

За его речью последовала мертвая тишина, а затем – эмоциональная реакция зрителей театра. Итак, в сентябре 1989 года театральная карьера Джозефа Ван ден Берга подошла к концу.

В 1990 году Ван ден Берг вступил на путь, который привел его в Мальдон (Эссекс), Афины и на священную гору Афон, где он пытался понять, как ему следует продолжать дорогу с Богом. Его жена и дети не понимали его обращения.

Перед его обращением произошло важное событие: женщина, которую он знал по движению Гурджиева, погибла в дорожной аварии. И она завещала похоронить ее по православным традициям. Это произошло 17 августа в Эйндховене.

Там он впервые услышал «Трисвятое» по-голландски. И там он впервые понял, что Гурджиев был неправ. В конце сентября 1989 года Джозеф отправился в греческий православный монастырь Святого Иоанна Крестителя в Мальдоне, Эссексе (Англии) и там он переговорил со старцем архимандритом Софронием.

В начале января 1990 года у него случилась еще одна очень важная встреча в Афинах с греческим старцем Порфирием. Последний подтвердил, что в Антверпене он получил божественный призыв, и сказал, что теперь он должен стать актером Христа. Отец Порфирий отправил его на священную гору Афон, где Джозеф встретился со старцем Паисием.

Вернувшись в Нидерланды и оставаясь верным словам отца Порфирия, он начал работать над новым семейным представлением «Мир, перевернутый сверху вниз», в котором он хотел показать свою новую веру. Но казалось, что все идет не так, и он все больше и больше смущался духовно. Он страдал бессонницей и переутомлялся.

В разгар этого кризиса, 18 июня 1990 года, он обратился к священнику с просьбой принять его в православную церковь. Тем временем, на его новое представление было продано 40 000 билетов. Несмотря на это, он ничего не мог писать. К августу он был в состоянии сильного стресса и на пять недель отправился на лечение в психиатрическую больницу от Организации Святой Земли.

Нового представления не состоялось. В результате мир потихоньку вернулся в его душу, и он начал писать новую пьесу под названием «Встреча», в которой он хотел поделиться со своей аудиторией тем, что случилось с ним в Антверпене.

В апреле 1991 года он вновь отправился в Афины к отцу Порфирию, чтобы попросить благословения на написание пьесы «Встреча». Но Джозефу не удалось поговорить с отцом, так как тот был болен и стар. После этого он отправился на три недели на священную гору Афон, чтобы работать над своей пьесой в монастыре Григориу.

Когда он вернулся в Нидерланды, все сложилось не так, как он ожидал. Кроме всего прочего, это было связано с субсидиями от министерства культуры. По просьбе совета директоров Фонда Де Дваас, в котором состоял Ван ден Берг, он сформулировал новое описание миссии Фонда.

21 мая 1991 года он огласил новую цель на заседании совета директоров: «Поддержка и продвижение любой театральной деятельности в широчайшем смысле слова, выражающей дух Христа». Совет директоров и министерство культуры не удовлетворилось этим, и субсидия была отозвана.

Но после утверждения этой цели, он от нее не отступал. Так неожиданно весь проект закончился. Постепенно Ван ден Берг начал осознавать, что он никогда уже не сыграет пьесу «Встреча». Власти признали его психически невменяемым и объявили неработоспособным.

В ночь с 1 на 2 июня он осознал, что остался один, и 2 июня 1991 года он пришел на божественную литургию в небольшом православном монастыре Святого Илии Пророка в Сент-Хьюберте. И там, в чаше для подаяний, он оставил все, что осталось от его денег. «Господи, с этого момента тебе придется заботиться обо мне. Я полностью подчиняюсь».

Там архимандрит Пахом прочел строки из Святого Писания: «Тот, кто любит отца и мать больше Меня, не достоин Меня; и тот, кто любит сына и дочь больше Меня, не достоин Меня. Тот, кто не берет свой крест и следует за Мной, не достоин Меня. Тот, кто находит свою жизнь, потеряет ее; а тот, кто теряет свою жизнь ради Меня, обретет ее» (Евангелие от Матфея 10:37-39).

Два часа спустя после литургии он пошел прямо в православный монастырь Рождества Богородицы рядом с Астеном, где он остановился на 19 дней. Там он оставил свой Мерседес Комби, потому что машина отказалась заводиться.

21 июня 1991 года он положил окончательный конец своей театральной карьере, попытавшись в первый раз сыграть «Встречу» в Койке. Больше он не пытался этого делать.

24 июня он покинул дом на велосипеде, но колесо сдулось около Ваарденбурга. В результате он провел ночь у актера Йука Худига. 25 июня он починил велосипед и уехал на юг, в провинцию Норд-Брабант. Он хотел отправиться в Брабант и далее – по всему миру. Но довольно скоро он понял, что Божья воля была не такова.

Тогда он вернулся в Нериньен, проведя одну ночь в Эйндховене. 30 июня он забрал из дома пару театральных атрибутов, которые использовал в своих представлениях, и вернулся к Йуку Худигу.

Отшельник

Единственный вопрос, которым он задавался, был «Как Бог хочет сформировать мое призвание?» Ему привиделось, что надо собрать его коробку с куклами.

9 июля 1991 года он собрал коробку у себя дома в Хервинене, и дошел с ней пешком 15 километров до Нериньена. Прибыв в Нериньен со своей театральной коробкой, с русским крестом, приделанным к ней, он особенно ясно понял, что должен остаться тут.

В июле в течение трех дней он останавливался на ферме в Нериньене. 1 августа 1991 года он перебрался на крытую велосипедную стоянку возле ратуши Нериньена, где приступил к своему общественному призванию.

Через пятьдесят дней он уединился, и прожил девять месяцев в одиночестве, в доме одного из жителей Нериньена. В июне 1992 года Джозеф вернулся на свою велосипедную стоянку и оставался там даже зимой. В декабре 1992 года он построил там небольшую часовню.

1 ноября 1993 года Ван ден Берг вынужден был покинуть велосипедную стоянку по распоряжению мэрии Нериньена. Два ученика начальной школы Нериньена подали петицию мэру от имени горожан о том, чтобы ему разрешили жить на велосипедной стоянке, однако ничего не вышло. Компания национального общественного телевидения «Новости молодежи» последовала примеру этих школьников и тоже присутствовала там 1 ноября.

В понедельник днем Джозеф решил собрать свои вещи и покинуть стоянку. Житель города Харм Хазельхофф раньше предлагал Джозефу занять комнату в его саду, под айвой, но Ван ден Берг не мог тогда понять, что он может принять это предложение.

В понедельник вечером он вернулся со своими вещами на велосипедную стоянку. В ночь с 1 на 2 ноября Бог показал ему, что он должен смириться и все же покинуть стоянку. Во вторник он поставил свой чемодан и другие вещи под айвой в саду у Хазельхоффа. В тот же день кто-то прошел мимо и сказал, что его лучшей пьесой была пьеса «Остановка». Рядом с айвой было воткнуто четыре столбика, и он воспринял это так, что под этой айвой ему нужно построить «остановку».

С этим «посланием» в уме он построил небольшую часовню, 2 на 1,5 метра, которая стоит там до сих пор. Он все еще там живет и ежедневно принимает посетителей.

Он живет на то, что люди ему приносят. Он не пользуется никакими коммунальными услугами. В последние пару лет в его саду появился туалет, которым могут пользоваться Джозеф и его гости. А также в последние годы у него появился мобильный телефон для экстренных случаев.

Пресса

Джозеф Ван ден Берг постоянно получает пристальное внимание со стороны прессы из-за своего необычного образа жизни. Внимание прессы не иссякает даже после окончания его театральной карьеры. После того как он понял свой призыв, голландские газеты, журналы, телевидение, радио и веб-блоги публикуют о нем, как минимум, один материал в год.

Примечание 1. Во время интервью для «топовой» бельгийской газеты De Standaard Джозеф Ван ден Берг рассказал интересную историю. Один человек захотел назначить свидание женщине, которую он никогда не видел и не встречал ранее. Женщина согласилась, при условии, что этот мужчина будет каждый день посылать ей цветы.

Мужчине это поведение показалось странным и даже высокомерным. Однако когда они встретились, мужчина был так поражен ее красотой, умом и характером, что сказал, что будет каждый день покупать ей цветы. Для Джозефа Ван ден Берга то же самое верно в отношении Бога.

Примечание 2. Дочь Джозефа, Лотте Ван ден Берг, которая сама стала за последние два года знаменитым драматургом и режиссером, написала свою первую крупную театральную пьесу «Зимний дом», о своей борьбе с отцовским обращением в религию. Пьесу играли во всех крупных театрах Бельгии и Нидерландов.

Вот как это было подано: «Она вдохновилась путешествиями в Сибирь и Монголию, где так холодно, что невозможно протопить церковь зимой, и литургию приходится переводить в дома, в натопленные кухни или амбар. По словам самой Ван ден Берг, «Пьеса о людях, которые надеются поверить. Пьеса о людях, которые формируют свое непонимание, произнося молитву или запевая песню. Может быть, каждое действие – это молитва и попытка связать себя с миром вокруг вас».

johnsanidopoulos.com

Перевод Алёны Гаспарян

"Правмир"