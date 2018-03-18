Плакаты, факелы и нецензурная брань: радикалы устроили новый "поход" на Десятинный монастырь в Киеве (видео)

Националистические организации «С14» и «Традиции и порядок» сегодня устроили провокационную акцию возле храма Десятинного монастыря в Киеве.

Как сообщает Центр информации Украинской ПравославноїЦеркви, видео с места события активисты выложили на своей странице в Фейсбук.

«Поздравляю любителей активизма! Сегодня мы уже были возле посольства Российской Федерации, и пришли к другому филиалe российских спецслужб. Это известный МАФ РПЦ на месте раскопок Десятинной церкви. Здесь активисты «Традиций и порядка» и «С14» подготовили небольшой художественный перформанс» - рассказывает представитель радикалов, комментируя собственную съемку.

Комментатор видео также живо рассказал о хулиганских «подвигах» активистов, которые сегодня уже «забросали снежками мужчину возле посольства РФ», а теперь надеются на «фидбэк» от представителей Церкви.

Собственно перформанс радикалов заключался в том, что они развернули несколько плакатов с надписями «Ад ваш» и, зажигая факелы, несколько раз проскандировали «Долой ФСБ из Украины» и «Крым наш - ад ваш».

Время для «художественной акции» представители радикалов выбрали послеобеденное - когда в храме закончилась воскресная служба и прихожане, которые могли бы защитить обитель, разошлись по домам.

Единственной мишенью для так называемых активистов стал священнослужитель, который находился в это время в помещении храма, к которому они и начали вызывающе цепляться.

На вполне хулиганские заявления о том, что «Церковь не является Церковью», а «митрополит Онуфрий - агент ФСБ» священник пытался реагировать спокойно. При этом радикалы не ограничивали себя в нецензурной брани прямо перед христианским храмом.

Провокационными вопросами засыпали активисты и прохожего мужчину, подошедшего на шум возле храма, от которого требовали продемонстрировать документы на здание церкви. Впрочем, его также не удалось спровоцировать, и уже через 10 минут радикалы свернули свою «акцию».

В конце концов, выразив надежду на то, что здание монастыря будет снесено по результатам петиции в Киевсовет, активисты закончили свою «художественную акцию», которая по сути является ничем иным, как дерзким и циничным хулиганством.