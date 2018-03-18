В Херсоне состоялся Духовно-исторический конгресс «Тайны рода Скадовских»

В субботу, 17 марта, по благословению митрополита Херсонского и Таврического Иоанна, клирик Свято-Духовского кафедрального собора УПЦ протоиерей Константин Ланцев принял участие в Духовно-историческом конгрессе «Тайны рода Скадовских».

В своем докладе священник Константин раскрыл роль семьи Скадовских в создании Благовещенского женского монастыря Херсонской епархии, рассказал о трагических судьбах Георгия Львовича Скадовского, его сына священномученика Иоанна Скадовского, священномученика Прокопия (Титова), архиепископа Херсонского, сообщается на сайте Херсонской епархии УПЦ.

Вниманию присутствующих была предоставлена библиографическая редкость из архива Епархиального Управления Херсонской епархии – книга о Троицком соборе Благовещенского монастыря с уникальными фотографиями росписи собора.

Дворянский род Скадовских причислен к польскому шляхетскому гербу «Доленга». Существовали две ветви рода: херсонская (от Балтазара Балтазаровича) и таврическая (от его племянника, Якова Яковлевича). В 1796 году они приняли русское подданство, присягнув на верность императору Павлу I. Балтазар Балтазарович Скадовский в 1795 году получил чин подполковника армии Речи Посполитой. В гражданском ведомстве он занимал должность «директора коммерции польской по Чёрному морю», штаб-квартира которой располагалась в Херсоне.