В Херсоне состоялся Духовно-исторический конгресс «Тайны рода Скадовских»

06:54, 18 марта 2018
Православие
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/ pravoslavie.ks.ua

В своем докладе священник Константин раскрыл роль семьи Скадовских в создании Благовещенского женского монастыря Херсонской епархии, рассказал о трагических судьбах Георгия Львовича Скадовского, его сына священномученика Иоанна Скадовского, священномученика Прокопия (Титова), архиепископа Херсонского, сообщается на сайте Херсонской епархии УПЦ.

/ pravoslavie.ks.ua

Вниманию присутствующих была предоставлена библиографическая редкость из архива Епархиального Управления Херсонской епархии – книга о Троицком соборе Благовещенского монастыря с уникальными фотографиями росписи собора.  

Дворянский род Скадовских причислен к польскому шляхетскому гербу «Доленга». Существовали две ветви рода: херсонская (от Балтазара Балтазаровича) и таврическая (от его племянника, Якова Яковлевича). В 1796 году они приняли русское подданство, присягнув на верность императору Павлу I. Балтазар Балтазарович Скадовский в 1795 году получил чин подполковника армии Речи Посполитой. В гражданском ведомстве он занимал должность «директора коммерции польской по Чёрному морю», штаб-квартира которой располагалась в Херсоне.

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