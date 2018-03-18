В Херсоне прошла встреча православной молодежи с представителем общины Тезе

В актовом зале Херсонского епархиального управления состоялась дружеская встреча священников и православной молодежи с братом Бернаром из французской общины Тезе.

Брат Бернар рассказал херсонской молодежи о жизни и миссионерской деятельности одной из самых известных в Европе общин, сообщает пресс-служба Херсонской епархии УПЦ.

Новые подходы и проповеди, уклад жизни, открытость и трудолюбие за 75 лет превратили маленькое помещение общины, с которого она начиналось, в большое поселение, где проживает около сотни верующих из 35 стран мира, а количество посетителей превышает 95 тысяч в год.

"Любовь к Богу и горячая молитва - вот тот девиз, с которым идет община по всей Европе", - рассказал брат Бернар.