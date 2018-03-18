В Херсоне прошла встреча православной молодежи с представителем общины Тезе

00:43, 18 марта 2018
Православие
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В Херсонском епархиальном управлении состоялась международная молодежная встреча

Брат Бернар рассказал херсонской молодежи о жизни и миссионерской деятельности одной из самых известных в Европе общин, сообщает пресс-служба Херсонской епархии УПЦ.

Новые подходы и проповеди, уклад жизни, открытость и трудолюбие за 75 лет превратили маленькое помещение общины, с которого она начиналось, в большое поселение, где проживает около сотни верующих из 35 стран мира, а количество посетителей превышает  95 тысяч в год.

"Любовь к Богу и горячая молитва -  вот тот девиз, с которым идет община по всей Европе", - рассказал брат Бернар. 

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