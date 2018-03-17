Вышла книга о том, с кем и почему борется Православная Церковь

Официальная спикер Русской Православной Церкви, глава Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда представил в четверг свою новую книгу "Церковь, возвышающая голос".

В книге рассматривается позиция Церкви по актуальным вопросам нравственности, культуры, политики, образования и другим темам, сообщает "Фома".

Объясняя смысл названия книги, Владимир Легойда сказал: «Одна из популярных тем сегодня – тема о врагах Церкви. Я всегда говорил, что единственным врагом, с которым Церковь борется и против которого возвышает Свой голос, является грех. Это не вопрос эмоций: Церковь, возвышающая голос, – это не Церковь, которая кричит. Это Церковь, которая остается с Христом».

«При всей социальной активности Церкви, – поясняет Легойда, – ее главное участие в общественной жизни в том, что Церковь меняет людей, а люди меняют жизнь. Мне очень часто по долгу службы приходится отвечать на вопрос журналистов о том, что сделала Церковь. Пульс церковной жизни бьется там, где совершается Литургия, Евхаристия. И потом преображенный, измененный человек – медленно меняющийся, возвращающийся к своим старым привычкам, а потом снова преодолевающий их, – он меняет жизнь. Вот главное, что делает Церковь: она изменяет человека», – сказал представитель Церкви.