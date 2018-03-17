Семинаристы и сотрудники социального отдела Одесской епархии посетили пациентов Одесского тубдиспансера
20:58, 17 марта 2018Православие
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Духовенство и семинаристы Одесской епархии посетили пациентов детского отделения тубдиспансера / eparhiya.od.ua
В пятницу, 16 марта, духовенство УПЦ и и воспитанники Одесской духовной семинарии посетили пациентов детского отделения Одесского областного противотуберкулезного диспансера.
От Одесской епархии Украинской Православной Церкви пациентам и сотрудникам Одесского областного противотуберкулезного диспансера была передана гуманитарная помощь в виде подарков и средств личной гигиены, сообщается на сайте епархии.
В отделении противотуберкулезного диспансера духовенством, во главе с архимандритом Анастасием (Бедниковым), был отслужен молебен о здравии всех пациентов.
По окончании молебна гости пообщались с детьми, проходящими курс лечения в диспансере, и их родителями, и вручили каждому сладкие подарки.
/ eparhiya.od.ua
/ eparhiya.od.ua
Духовенство и семинаристы Одесской епархии посетили пациентов детского отделения тубдиспансера / eparhiya.od.ua
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