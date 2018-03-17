Семинаристы и сотрудники социального отдела Одесской епархии посетили пациентов Одесского тубдиспансера

В пятницу, 16 марта, духовенство УПЦ и и воспитанники Одесской духовной семинарии посетили пациентов детского отделения Одесского областного противотуберкулезного диспансера.

От Одесской епархии Украинской Православной Церкви пациентам и сотрудникам Одесского областного противотуберкулезного диспансера была передана гуманитарная помощь в виде подарков и средств личной гигиены, сообщается на сайте епархии.

В отделении противотуберкулезного диспансера духовенством, во главе с архимандритом Анастасием (Бедниковым), был отслужен молебен о здравии всех пациентов.

По окончании молебна гости пообщались с детьми, проходящими курс лечения в диспансере, и их родителями, и вручили каждому сладкие подарки.