В Свято-Покровском Голосеевском монастыре Киева отметили 113-ю годовщину со Дня рождения матушки Алипии

В Свято-Покровском Голосеевском монастыре Киева отметили 113-ю годовщину со Дня рождения особо почитаемой подвижницы - монахини Алипии.

В этот день после Божественной литургии, уже по многолетней традиции, была отслужена заупокойная лития по монахине Алипии, которая похоронена в нижнем приделе монастырского храма в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник». Также на протяжении всего дня служились панихиды у часовни в честь святителя Николая - именно на том месте был домик старицы, где она подвизалась последние годы своей жизни, сообщается на сайте Голосеевской пустыни.

Родилась монахиня Алипия (Авдеева), которую в народе называют не иначе как «блаженной киевской подвижницей» 16 марта 1905 года. Поэтому и торопятся верующие в этот день в Голосеевскую пустынь – почтить память монахини и помолиться об упокоении ее души.

К усыпальнице монахини Алипии, как обычно бывает и в другие поминальные дни, выстроилась длинная очередь. Паломники припадали на колени перед могилой матушки, оставляли цветы и записки.

Очередь верующих выстроилась и к кресту, поставленному на месте домика матушки, возле часовни. Люди оставляли там записки с сокровенными просьбами о заступничестве пред Господом или же благодарили матушку Алипию за помощь и молитвы, омывая слезами покаяния святой крест.