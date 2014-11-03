В Молдавии более 150 тысяч христиан поклонились иконе пр. Сергия Радонежского

Более 150 тысяч православных верующих в Молдавии смогли поклониться иконе преподобного Сергия Радонежского, - сообщает РИА Новости.

Образ преподобного привезли в республику в начале октября с благословения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

За три недели святыня побывала во многих молдавских храмах и монастырях страны: в Бельцах, Фэлештах, Глодянах, Сороках, Сынжерей, Окнице и Кишиневе.

В субботу, 1 ноября, икона преподобного Сергия Радонежского с частицей его мощей вернулась в Россию.