В Киево-Печерской лавре состоялось отпевание архиепископа Илария (Шишковского)
12:59, 17 марта 2018Православие
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Отпевание состоялось в Успенском соборе / news.church.ua
В субботу, 17 марта, в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры состоялось отпевание почившего епископа Макаровского Илария, викария Киевской Митрополии.
Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, заупокойную литургию и отпевание, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, возглавил наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.
За литургией также молились духовенство лавры и Киевской епархии, родные, близкие и духовные чада архиепископа Илария.
Почивший архиерей был похоронен на братском кладбище в скиту Киево-Печерской лавры в честь Печерской иконы Божией Матери.
/ news.church.ua
/ news.church.ua
Почивший архиерей был похоронен на братском кладбище в скиту Киево-Печерской лавры / news.church.ua
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