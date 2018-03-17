В Киево-Печерской лавре состоялось отпевание архиепископа Илария (Шишковского)

12:59, 17 марта 2018
Православие
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/ news.church.ua

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, заупокойную литургию и отпевание, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, возглавил наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.

За литургией также молились духовенство лавры и Киевской епархии, родные, близкие и духовные чада архиепископа Илария.

Почивший архиерей был похоронен на братском кладбище в скиту Киево-Печерской лавры в честь Печерской иконы Божией Матери.

/ news.church.ua
/ news.church.ua
/ news.church.ua

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