В Киево-Печерской лавре состоялось отпевание архиепископа Илария (Шишковского)

В субботу, 17 марта, в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры состоялось отпевание почившего епископа Макаровского Илария, викария Киевской Митрополии.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, заупокойную литургию и отпевание, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, возглавил наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.

За литургией также молились духовенство лавры и Киевской епархии, родные, близкие и духовные чада архиепископа Илария.

Почивший архиерей был похоронен на братском кладбище в скиту Киево-Печерской лавры в честь Печерской иконы Божией Матери.