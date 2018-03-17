В Кременчуге презентовали книгу о епископе Кременчугском и Лубенском Тихоне (Жилякове)

В Кременчуге презентована книга о епископе Кременчугском и Лубенском Тихоне (Жилякове).

Книга «Человекознание. Уроки жизни Епископа Тихона» знакомит с основными вехами биографии владыки Тихона, его жизни и пасторского служения, сообщает "Кременчуцька газета".

На презентации в актовом зале епархиального управления Кременчугской епархии присутствовали те, кто знал епископа Кременчугского и Лубенского Тихона. Среди них: экс-мэр Кременчуга Николай Глухов, экс-замглавы Крюковского исполкома Галина Пилипенко, священники, друзья епископа, прихожане и ученики. Они почтили память о епископе и сказали множество тёплых слов о нем.

«Эта книга - дань памяти Владыке Тихону, настоящему пастырю и просветителю. Простота в общении, любовь к людям, образованность, искренняя вера затронула сердца всех, кто хоть раз с ним общался. Ранний уход владыки стал для нас большой потерей. Надеюсь, что уроки жизни епископа Тихона помогут сохранить духовные ценности и сформировать моральные ориентиры для детей и молодежи», - сказано в во вступительном слове издания почетного президента фонда «Джерело Дніпра», почетного кременчужанина, спонсора издания книги Владимира Матыцина.

Друг епископа и Секретарь епархии при епископе Тихоне, протоиерей Александр Попов заявил, что будучи мудрым и далекоглядным архипастырем Владыка заботился о продолжении делания Христова в поколениях.

«Учебная программа «Основы человекознания» рекомендована Минобразования для школ. Епископ начал становление программы в Кременчуге и сегодня этот курс лекций расширяется на другие области»,- сказал А.Попов.

«Владыка Тихон служил не много, но действительно оставил огромный след, и в том числе в виде курса для школ»,- сказал протоиерей Евгений Паламар из Свято-Троицкой церкви.

Вице-мэр Кременчуга Руслан Проценко заявил, что благодаря книге о епископе Тихоне молодежь сможет почитать наставления, философские мысли о жизни, сможет почувствовать веру и жить по совести.

В книге также напечатаны некоторые лекции владыки Тихона и размещена утверждённая Министерством образования Украины программа учебного курса «Основы человекознания», написанная владыкой совместно с протоиереем Александром Поповым и иеромонахом Арсением (Складанюком).

Напомним, 24 ноября 2009 года Тихон (Жиляков) решением Священного Синода Украинской Православной Церкви (журнал № 72) был избран епископом Кременчугским и Лубенским. Скончался епископ 18 февраля 2011 года во время рабочей командировки в Киев и был погребён за алтарём Свято-Успенского кафедрального собора.