Начался Крестный ход из Пскова в Екатеринбург в память о расстреле семьи Романовых

В четверг, 15 марта, стартовал Крестный ход из Пскова в Екатеринбург в память о расстреле царской семьи Николая II.

Паломники пройдут около 3000 км и посетят Санкт-Петербург, Вологду, Тихвин, Вятку, Кунгур, города и поселки Костромской, Ярославской, Кировской областей и Пермского края, сообщает "Православие и мир".

Верующие будут идти пешком и иногда пользоваться автобусами.

Крестный ход начался в Пскове от храма Святого Благоверного князя Александра Невского. Именно в этом городе 2 марта 1917 года Николай II подписал манифест об отречении от престола за себя и за сына Алексея в пользу своего младшего брата, великого князя Михаила Александровича.

Завершится паломничество 17 июля ночной литургией в Храме-на-Крови в Екатеринбурге.

Крестный ход в память о расстреле царской семьи проходит по благословению митрополита Псковского и Порховского Евсевия.

Напомним, в 2018 году исполняется ровно 100 лет с момента расстрела семьи Николая II. В Екатеринбурге в память об этом запланированы многочисленные городские и церковные мероприятия.