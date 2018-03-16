Святогорскую лавру посетил посол Греции

В пятницу, 16 марта, в ходе паломнической поездки Свято-Успенскую Святогорскую лавру посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Греции в Украине Георгиос Пукамиссас.

Почётный Посол прибыл в сопровождении военного атташе Греции в Украине Анастасиоса Голнаса и переводчика. Почётных гостей встретил наместник Святогорской лавры, митрополит Святогорский Арсений, сообщается на сайте обители.

Помимо должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Греции в Украине, которую господин Георгиос исполняет с ноября 2016 года, греческий дипломат является также членом Афинского археологического общества и Международного Института стратегических исследований (IISS) в Лондоне.

Вместе с владыкой-наместником прибывшие гости посетили лаврский музей, из которого поднялись в музей икон, прошли в храм Преподобных отцев, в подвиге просиявших, где приложились к лаврским святыням.

Также гости сугубо помолились у мощей великомученицы Варвары, часть мощей которой находятся в особом серебряном мощевике в виде венца. Военный атташе отметил, что в Греции эта святая считается Небесной покровительницей всех военных, на что владыка Арсений сказал, что в нашем крае она считается покровительницей шахтёров.

Гости посетили храм Рождества Пресвятой Богородицы и царя Давида, учебный класс и спевочную, через святые врата прошли в Свято-Успенский собор. В главном храме обители гости сперва приложились к чудотворной Святогорской иконе Пресвятой Богородицы и митрополит Святогорский рассказал вкратце историю главной святыни Святогорья, а также о восстановлении Успенского собора.

Владыка Арсений отметил, что промыслом Божиим паломничество греческой делегации пришлось как раз на очередную годовщину Дня рождения святого, грека по происхождению. Господин Георгиос особо интересовался росписью Успенского собора и его иконостасом.