Патриарх Кирилл рассказал, почему священник при ВУЗе должен сам иметь высшее образование

Священники, которые служат в храмах при ВУЗах, желательно, должны сами иметь высшее образование.

Об этом сказал Патриарх Кирилл сегодня, 16 марта, на заседании Высшего церковного совета РПЦ, сообщает "Фома".

"Желательно, чтобы у вузовского пастыря было высшее светское образование – я бы сказал, даже более чем желательно. В каких-то случаях это необходимое условие", сказал Патриарх Кирилл.

По мнению Патриарха, «священник должен находиться на том же самом образовательном уровне со студентами и с преподавателями, ведь беседы, которые он будет проводить, могут касаться не только исключительно духовных тем».

"Они могут проходить в русле общекультурного дискурса, который бы включал в себя научные темы. Священник должен быть авторитетным участником такого дискурса", - добавил Патриарх.

Предстоятель Русской Церкви призвал университетское духовенство серьезно подходить к общению со студентами и быть с ними честными во всем.

"Молодежь внимательно и интуитивно не прощает лукавства и благочестивого формализма в общении с собой, - подчеркнул он.

Что касается самого наличия храмов при светских ВУЗах, то в этом, по мнению Патриарха Кирилла, нет ничего необычного, даже если посмотреть на европейскую традицию.

"Университетский священник, домовая церковь в ВУЗе – демонстрация исторической и существующей до сих пор связи христианства и науки. Вы найдете церковь и в Оксфордском, и Гарвардском университете. Присутствие капеллана там так же естественно и органично, как и присутствие светского профессора" - отметил Патриарх Кирилл.