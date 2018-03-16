Скончался викарий Киевской Митрополии УПЦ, архиепископ Макаровский Иларий (Шишковский)

Сегодня, 16 марта, в 14 часов дня, на 49-м году жизни отошел к Господу викарий Киевской Митрополии, архиепископ Макаровский Иларий (Шишковский).

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Архиепископ Макаровский Иларий (Эдуард Степанович Шишковский) родился 18 апреля 1969 года в г. Николаеве в семье верующих. В 1976 году поступил в среднюю школу № 14 г. Николаева, позже, в 1980 году, после переезда в г. Брянка Луганской области, перешел в сш № 10, которую окончил через шесть лет. Впоследствии учился в СПТУ № 18, которое окончил с отличием в июле 1987 года. С июля 1987 года по июнь 1988 года работал в Ленинской геологоразведочной экспедиции помощником бурильщика. 19 июня 1988 года был призван в армию.

В 1990 году поступил в Киевскую духовную семинарию, а в 1993 - в Киевскую духовную академию, которую в 1997 году окончил с отличием. Начиная с 1996 года нес послушание преподавателя Киевской духовной семинарии. 18 марта 1999 года защитил кандидатскую диссертацию на тему «Религиозно-эстетические взгляды Древней Руси в досинодальний период» и получил научную степень кандидата богословия. В 1999 году назначен преподавателем Киевской духовной академии и семинарии по богословским дисциплинам «Нравственное богословие», «Церковнославянский язык», «Религиозная этика» и «Православная экклезиология». С 1999 года - назначен ответственным секретарем «Трудов Киевской духовной академии».

В священном сане с 2000 года. В августе 2000 года назначен руководителем Издательского отдела Киевской Митрополии.

В 2001 году ко дню Святой Пасхи возведен в сан игумена. С 2002 года преподавал курс «Основы христианской морали» и возглавлял кафедру теологии, образованную на базе Украинско-Азербайджанского института социальных наук и международных отношений им. Г. А. Алиева при Международной академии управления персоналом. С марта 2003 года - член постоянно действующей комиссии по вопросам этики при Государственном центре иммунобиологических препаратов.

21 ноября 2003 года возведен в сан архимандрита.

28 января 2005 года назначен секретарем Ученого совета КДАиС, 30 марта 2007 года – проректором КДАиС. 10 июня 2007 года решением Священного Синода Украинской Православной Церкви (Журнал №65 от 10 июня 2007 года) назначен секретарем Учебного комитета при Священном Синоде УПЦ.

29 июля 2007 года был избран епископом Северодонецким и Старобельским. Архиерейская хиротония состоялась 29 июля 2007 года в Трапезном храме Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Согласно решения Священного Синода Украинской Православной Церкви, стал епископом Херсонским и Таврическим, а также назначен на должность председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации УПЦ.

Решением Священного Синода УПЦ (Журнал №108 от 17 ноября 2008 года) был назначен епископом Макаровским, викарием Киевской Митрополии.

17 августа 2015 года возведен в сан архиепископа.

Владыка Иларий постоянно представлял Церковь на межцерковных и научных мероприятиях как в Украине, так и за ее пределами. Его глубокая образованность и церковный опыт давали возможность перед самыми разными людьми убедительно свидетельствовать об истинности Православной веры.

После внезапной болезни архиепископ Иларий отошел к Господу 16 марта 2018 года.

Чин погребения архипастыря состоится в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских Свято-Успенской Киево-Печерской лавры завтра, в субботу, 17 марта. Богослужение начнется в 9:00 утра.