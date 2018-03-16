На Винниччине в день памяти святых Иоакима и Анны состоятся мероприятия, посвященные православной семье

В день памяти родителей Пресвятой Богородицы святых праведных Иоакима и Анны, который отмечается 22 сентября, в Винницкой епархии УПЦ состоятся мероприятия, посвященные семье и традиционным семейным ценностям.

Такое решение было принято во время рабочего совещания епархиального семейного отдела, которое состоялась 12 марта в г. Виннице под председательством митрополита Винницкого и Барского Симеона. Об этом сообщает пресс-служба Синодального отдела УПЦ по делам семьи.

Святые Иоаким и Анна считаются покровителями семьи. К ним обращаются православные супруги с молитвами о даровании и благословение их детей, укреплении брака и сохранении супружеской верности. В день памяти святых Иоакима и Анны, по благословению митрополита Симеона, в храмах Винницкой епархии пройдут Божественные литургии и молебны с особыми молитвенными просьбами к этим святым.

Кроме этого на приходах, а также в благочиниях и на общеепархиальном уровне состоятся разнообразные мероприятия, такие как «Праздник семьи», семейные встречи, концерты семейных творческих коллективов, тематические беседы, просмотры фильмов и другие информационные мероприятия, направленные на уменьшение количества разводов, предотвращения семейного насилия, абортов.

Кроме этого митрополит Симеон отметил необходимость совершенствования катехизисной работы с прихожанами, которые планируют заключить церковных брак. Владыка благословил подготовить публикации в епархиальных печатных и электронных СМИ, которые бы рассказывали о православном опыте семейной жизни, совместного преодоления трудностей, возникающих в семьях, воспитания детей и роста семей в вере.