Очередь к матушке Алипии люди занимали с 12 часов ночи (фоторепортаж)

30 октября для Свято-Покровской Голосеевской Пустыни особая дата. Сюда с полуночи начинают стекаться паломники со всей страны, и с ближнего и дальнего зарубежья помолиться и поклониться матушке Алипии. Для того, чтобы все желающие смогли посетить богослужение в этот день, впервые за историю монастыря, было осуществлено пять Божественных литургий, за которыми молились тысячи и тысячи людей.

Есть в Православной Церкви особая категория подвижников – они тепло любимы народом, но житие их лишено той славы, которую они стяжают после своей кончины. Матушка всю жизнь скрывалась от человеческих похвал, неся на плечах тяжкий подвиг юродства и бескорыстно помогая сотням и тысячам людей, несущих к ней свои болезни и беды.

Матушку Алипию любят, и она близка многим, потому что жила в наши дни, ее подвиг подвижничества помнят люди. Многим она помогла, многих привела к покаянию, особенно после того, как отошла ко Господу. При всей простоте, которую она намеренно демонстрировала, она была очень мудрым человеком.

За смиренное несение скорби и многочисленные духовные подвиги, Господь даровал ей дар исцеления и прозорливости. Предсказывала матушка и день своей смерти – 30 октября 1988 года.

Практически все биографические известия о старице носят лишь приблизительный характер, так как милостью Божией всю жизнь прожила она без прописки и паспорта. Не позволяла матушка Алипия и фотографировать себя, поэтому изображения, которые достались нам – ее современникам – это лишь пара кадров из кинохроники.

Родилась будущая подвижница в Пензенской губернии, в православной мордовской семье Авдеевых. Имя ей при крещении дано было святой мученицы Агафии, икону которой она всю жизнь носила у себя на спине.

В 1918 кровавом году девочка чудом осталась жива: вышла к соседям, а когда вернулась – родители были убиты. Ещё будучи ребёнком восьми лет, она всю ночь читала над их остывшими телами Псалтирь.

Известно, что старица много странствовала по различным святым местам. Рассказывая о чём-то, матушка Алипия всегда называла себя в мужском роде:

«Я же всюду был: в Почаеве, в Пюхтице, в Троице-Сергиевой Лавре. Три раза в Сибири был. По всем церквям ходил, подолгу жил, меня всюду принимали». Говорила она, что долго сидела в тюрьме: «Толкали меня, били, допросы делали…» Её морили голодом… Обычно о подробностях её не расспрашивали, и вот почему: «В присутствии матушки царила такая благоговейная тишина и так было с нею хорошо, что боялись эту тишину нарушить».

Странница испытала все ужасы тюремного заключения: многочасовые допросы, пытки и оскорбления. Ей чудом удалось бежать.

Она продолжала скитаться вплоть до Великой Отечественной войны, во время которой попала в плен к фашистам и некоторое время была в концлагере. За колючей проволокой матушка Алипия так истово молилась за остальных узников, что десятки из них вышли из застенков не замеченными охраной. Удалось бежать и ей.

Во время войны была открыта Киево-Печерская Лавра. Наместник обители архимандрит Кронид постриг Агафию в монашество с именем Алипия. Отцом Кронидом монахиня Алипия была благословлена на новый подвиг — столпничество. Это непрерывная молитва на так называемом «столпе» – открытой возвышенной площадке. Местом для столпа было выбрано дупло огромной липы. Стоять же в нем можно было только полусогнувшись, поэтому лишь пост и постоянная молитва являлись единственным рецептом выживания матушки. Этот подвиг столпничества, смиренно и непрерывно, старица совершала в течение трех лет.

В 1961-м году Киево-Печерская лавра была снова закрыта. Для подвижницы это стало настоящим духовным испытанием – снова была она вынуждена скитаться, без каких либо документов и денег, порой ночуя у хозяев, а иногда в подвалах или нежилых помещениях. В 1979 году монахиня Алипия поселилась на развалинах уничтоженной в 1926 году Голосеевской пустыни, где несла свой духовный подвиг. Сюда к ней приходило множество людей, с просьбами об исцелении и духовной помощи. На этом месте монахиня Алипия и проживала оставшиеся 9 лет своей подвижнической жизни – по 1988 год.

Самое полное описание жизни блаженной Алипии в Киеве открывается нам именно с 1960-го по 1988-ые годы, потому что есть и документальные подтверждения фактов, и многочисленные свидетельства ее духовных чад, а также всех людей, кто общался с ней.

Старица носила вериги, которые были завязаны в виде огромной связки с ключами, а на груди, под одеждой — большую икону. Матушка почти каждый день, в жару и холод, привозила в храмы сумку с хлебом, который приносили ей люди. Также покупала большое количество церковных свечей, расставляя их перед иконами. Достоверно известно, что перед 1986-ым годом, когда случилась катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции, матушка Алипия предупреждала людей о «страшных пожарах».

30 октября 1988 монахиня Алипия отошла ко Господу и была похоронена на Лесном кладбище города Киева.

18 мая 2006 года по благословению ныне представившегося ко Господу предстоятеля Украинской Православной Церкви митрополита Владимира (Сабодана), тело блаженной старицы перезахоронили в Голосеевском монастыре, в усыпальнице под храмом в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник».

Дни особого поминовения монахини Алипии осуществляются 30 октября – день представления, 30 числа каждого месяца (в феврале — 28 числа), 16 марта – день рождения и 18 мая – день обретения мощей.

Официально матушку Алипию еще не причислили к лику святых. Впрочем, слава о её чудесах разошлась так, что для того, чтобы попасть к ее мощам, кто-то занимал очередь в 12 часов ночи. И живой поток людей, пришедших помолится матушке Алипии не иссякал на протяжении всего дня и до самых сумерек.

Людям матушка Алипия оставила только одну заповедь: «Приходите ко мне, кричите, и я услышу». И люди идут со всюду нескончаемым потоком, с разными просьбами и молитвами, ощущая исходящую любовь матушки Алипии, её помощь и утешение. И она никого не оставляет своей благодатью и покровительством.

"Православие в Украине" по материалам сайта goloseevo.com.ua