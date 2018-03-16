Социальный отдел Кафедрального собора УПЦ посетил киевский хоспис

Сотрудники социального отдела Кафедрального собора УПЦ 13 марта посетили отделение паллиативной помощи при Киевском городском онкоцентре и передали пожертвование для медицинского заведения.

Социальные работники Кафедрального собора УПЦ в честь Воскресения Христова передали в центр хозяйственные товары, моющие средства, средства гигиены, иллюстрированные православные календари на общую сумму более 20 000 гривен. Об этом сообщается на сайте Кафедрального собора УПЦ.

Заведующий отделением Калачев А.В. поблагодарил представителей религиозной общины за оказанную помощь и участие.

Община Кафедрального собора благодарна людям, которые оказывают помощь детям, сиротам, многодетным семьям через пожертвования вещами, игрушками, продуктами, финансами, духовной литературой.

Желающие помочь могут оказать помощь в виде перечислений на счет собора ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» р\с 26007060210162 МФО 300711 ОКПО 34880633 с указанием платежа, а также принести вещевые пожертвования.

Приемный пункт социального отдела Кафедрального собора находится по адресу: г.Киев, ул. Железнодорожное шоссе, 3 (Метро «Лыбедская»), территория строящегося собора, административный корпус №1, каб.8, приём вещей с ПН-ПТ, с 10-00 до 18-00.