В Ярославской области водолазная экспедиция исследует затопленный мужской монастырь

Разведывательно-водолазная команда экспедиции «Затопленные святыни Мологского края» обследовала бывшую Югскую Дорофееву пустынь в Ярославской области России. Водолазы осмотрели колокольню, башню и одну из стен обители.

Югский Дорофеев мужской монастырь был основан более 400 лет назад. После создания Рыбинского водохранилища обитель оказалась под водой, сообщает "Монастырский вестник".

В историю Югской Дорофеевой пустыни исследователи начали погружаться еще осенью прошлого года. Провели эхолокацию, данные сопоставили со старыми картами и получили точные координаты святыни. На глубине 5‒6 метров находится северная стена монастыря и колокольня, которая более ста лет назад собирала прихожан и паломников ‒ каждый год более пяти тысяч человек.

В 20-е годы пустынь превратили в детский лагерь, а в 40-х она была затоплена. Как выглядит обитель сейчас, не знал никто. Первооткрывателями стали участники проекта «Затопленные святыни Мологского края». Погружаться решили до начала ледохода, т.к. в это время добраться до места проще, и вода чище. Группа дайверов обследовала практически всю территорию обители.

«Перед затоплением монастырь был полностью разрушен. И по остаткам, которые сейчас на дне, есть подозрение, что там были подрывы и какая-то техника. Угадываются строения, какие могли быть. Сейчас какую-то железяку даже там нашли. Посмотрим: если что-то достойное, то хоть для музея будет неплохо», ‒ рассказал глава городского округа г. Рыбинск Денис Добряков.

На поверхность извлекли несколько артефактов ‒ произведения кузнечного искусства. Возраст кованых элементов ‒ металлических изделий с декоративной ковкой ‒ может превышать четыреста лет. Сейчас сложно сказать, что они украшали: ограду, ворота или храм. Теперь находкой займутся специалисты. После изучения они будут переданы в музей.

В рамках исследований водолазы провели видеосъемку монастыря. Итогом работы экспедиции станет 3D-модель Югского монастыря, которая будут доступна всем желающим.