В Беларуси прошли дни православной книги

В Минской духовной академии 15 марта состоялось культурно-образовательное мероприятие «Свет веры — свет книги», приуроченное ко Дню православной книги.

В этом году торжественное мероприятие посвящалось 220-летию со дня рождения и 150-летию со дня блаженной кончины митрополита Литовского и Виленского Иосифа (Семашко), инициатора воссоединения белорусских униатов с Православной Церковью. Об этом сообщает официальный портал БПЦ.

С приветственным словом к участникам празднования Дня православной книги обратился митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

Митрополит Павел подчеркнул, что празднование Дня православной книги призвано привить молодому поколению любовь к чтению и уважение к культуре, неотъемлемой частью которой была, есть и будет книга. Митрополит выразил уверенность, что, несмотря на стремительное развитие современных информационных технологий, книга по-прежнему будет востребована обществом, поскольку она очень эффективно способствует творческому развитию мышления каждого человека.

Митрополит Павел напомнил, что нынешний год в Белорусской Православной Церкви объявлен годом митрополита Иосифа (Семашко), труды которого способствовали духовному единению белорусского народа в лоне Православной Церкви.

На мероприятии также были показаны фрагменты документального фильма, посвященного жизни и деятельности митрополита Иосифа (Семашко) и его сподвижников.

Концертная программа состоялась с участием камерного хора Salutaris, сводного хора Минской духовной академии и Минского духовного училища, детского хора гимназии при Елисаветинском монастыре, братского хора Елисаветинского монастыря, клирика Свято-Духова кафедрального собора города Минска протодиакона Владимира Назарова.

В стенах академии была открыта и работала выставка книг белорусских православных издательств, которые представили свои новинки детской литературы, творений святых отцов и учителей Церкви, духовно-просветительских и апологетических изданий.