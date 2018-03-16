В УПЦ считают, что ровенские депутаты планируют создать центр религиозного напряжения на западе Украины

Сегодня, 16 марта, Ровенский облсовет планирует принять обращение к Совету национальной безопасности и обороны и Службы безопасности Украины об «антиукраинской деятельности» УПЦ.

Эту инициативу политической партии «Всеукраинское объединение «Свобода» в областном совете прокомментировал председатель юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Подобные обращения уже принимались во Львовской, Франковской, Тернопольской областных советах, но такого рода заявления по существу являются ничтожными и не несут никаких юридических последствий», – отметил протоиерей Александр.

По убеждению главы юридического отдела, такого рода действия чиновников – это обычный популизм, они нацелены на разжигание религиозной розни в стране.

«Депутаты облсовета пытаются создать дополнительный очаг напряжения на религиозной почве в западном регионе и в целом в Украине, – подчеркнул он. – Такие заявления побуждают одну часть населения Украины ненавидеть другою за то, что последние исповедуют свою веру и верны Украинской Православной Церкви».

По мнению юриста, подобные инициативы народных избранников направленные на подрыв доверия к действующей власти в государстве.

«Депутаты, принимая заявления о запрете, изгнании, уничтожении за принадлежность к УПЦ, нарушают право на свободу вероисповедания, закрепленное в Конституции Украины, ставя в неудобное положение Президента Украины, который является гарантом соблюдения Конституции Украины», – подчеркнул отец Александр.

Он также констатировал, что чиновники, используя доверие своих избирателей, пытаются ими манипулировать и диктовать какая Церковь правильная.

«Такими решениями депутаты пытаются запретить людям, которые, между прочим, являются их избирателями, исповедовать веру, в которой они были крещены и воспитаны. Очень часто в своих заявлениях областные советы ссылаются на непроверенную, а порой и недостоверную информацию, которая распространяется в СМИ. А некоторые из них даже не могут указать правильное название Украинской Православной Церкви», – сказал протоиерей Александр Бахов.