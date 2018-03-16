В Харькове состоялось заупокойное богослужение на месте братской могилы жертв фашизма

01:55, 16 марта 2018
Православие
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/ eparchia.kharkov.ua

Богослужение на месте братской могилы по благословению митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия совершили клирики Харьковской епархии УПЦ. Богослужебные песнопения исполняли студенты Харьковской духовной семинарии, сообщается на сайте епархии.

/ eparchia.kharkov.ua

Вместе с другими пленными на территории госпиталя были замучены военные чехословацкого батальона под командованием Людвига Свободы. Почти каждый год в эти мартовские дни в Харьков приезжают граждане Чехии, возлагают к памятному знаку венки и цветы. Что произошло и в этом году.

Почти каждый год в эти мартовские дни в Харьков приезжают граждане Чехии / eparchia.kharkov.ua

Напомним, в марте 1943 года Красная армия повторно оставила г. Харьков. На территории 1-го армейского госпиталя осталось более тысячи раненых военнослужащих (в основном тяжело раненых), которых не успели эвакуировать. Заняв город, эсэсовцы в течение 13-17 марта казнили более тысячи военнослужащих и медперсонала. Тела похоронили в трех больших рвах – братских могилах. Ныне это территория Харьковского военного госпиталя и областной больницы.

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