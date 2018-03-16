В Харькове состоялось заупокойное богослужение на месте братской могилы жертв фашизма

В четверг, 15 марта, на территории Харьковского военного госпиталя и Харьковской областной больницы состоялось заупокойное богослужение по погибшим 75 лет назад пленным, которые были расстреляны во время второго захвата Харькова немецко-фашистскими войсками в марте 1943 года.

Богослужение на месте братской могилы по благословению митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия совершили клирики Харьковской епархии УПЦ. Богослужебные песнопения исполняли студенты Харьковской духовной семинарии, сообщается на сайте епархии.

Вместе с другими пленными на территории госпиталя были замучены военные чехословацкого батальона под командованием Людвига Свободы. Почти каждый год в эти мартовские дни в Харьков приезжают граждане Чехии, возлагают к памятному знаку венки и цветы. Что произошло и в этом году.

Напомним, в марте 1943 года Красная армия повторно оставила г. Харьков. На территории 1-го армейского госпиталя осталось более тысячи раненых военнослужащих (в основном тяжело раненых), которых не успели эвакуировать. Заняв город, эсэсовцы в течение 13-17 марта казнили более тысячи военнослужащих и медперсонала. Тела похоронили в трех больших рвах – братских могилах. Ныне это территория Харьковского военного госпиталя и областной больницы.