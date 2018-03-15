Уникальный шатровый храм в Подмосковье вернули Русской Церкви

Всемирно известный памятник русского зодчества – шатровый храм Преображения Господня в селе Остров Ленинского района Московской области передали Русской Православной Церкви.

Передача храма состоялась согласно распоряжению от 15 января 2018 года Территориального управления Федерального агентства по управлению госимуществом в Московской области, сообщает "Фома".

Храм Преображения Господня XVI века в селе Остров является объектом культурного наследия федерального значения.

Он известен в мире наряду с такими шедеврами, как храм Вознесения Господня в Коломенском и собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву (Василия Блаженного) на Красной площади в Москве.

Преображенский храм имеет в плане крестообразное основание, на котором расположен восьмерик с шатром, увенчанным гладкой золоченой главой. Основание шатра декорировано несколькими ярусами кокошников и 12 малыми главками.

В первой трети XIX века храм был частично перестроен, тогда же возвели колокольню в псевдоготическом стиле.

В XIX веке на территории усадьбы, где располагался храм, была создана Островская Владычняя богадельня для сирот духовного звания. Сегодня большая часть построек утеряна.

В 30-х годах XX века храм был закрыт, богослужения прекращены. В 60-х годах начались реставрационные работы, а с 1990 года в храме возобновились богослужения.